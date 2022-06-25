https://tr.sputniknews.com/20220625/96-gazi-kosusunda-heyecan-yarin-2-yil-aradan-sonra-seyirciyle-yapilacak-1057920598.html

96. Gazi Koşusu'nda heyecan yarın: 2 yıl aradan sonra seyirciyle yapılacak

96. Gazi Koşusu'nda heyecan yarın: 2 yıl aradan sonra seyirciyle yapılacak

Bu yıl 96. kez düzenlenecek Türk at yarışçılığının derbisi olan Gazi Koşusu yarın saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T11:27+0300

2022-06-25T11:27+0300

2022-06-25T11:27+0300

spor

gazi koşusu

veliefendi hipodromu

at

at yarışı

istanbul

türkiye

ödül

jokey

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen Gazi Koşusu yarın saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek. 96. kez yapılacak yarışa 19'u erkek, 3'ü dişi olmak üzere toplam 22 safkan katılacak. Hayatları boyunca Gazi Koşusu’nda bir kez boy gösterebilen atların, 3 yaşını da doldurmuş olması gerekiyor.2 yıl sonra seyircili yapılacakKorona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır seyircisiz olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu için İstanbul Veliefendi Hipodromu bu yıl uzun bir aranın ardından kapılarını yarış severlere açacak.Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 2 milyon 500 bin TL olurken, ikinciye 1 milyon TL ve üçüncüye 500 bin TL olarak belirlendi. Kazanacak safkanın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 3 milyon 859 bin 700 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 4 milyon 578 bin 450 TL olacak.96. Gazi Koşusu’nda yarışacak safkanlar ve jokeyler şöyle:

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