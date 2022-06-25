https://tr.sputniknews.com/20220625/abdde-silahli-saldirida-5-aylik-bebek-olduruldu-1057941493.html

ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü

ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü

ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T22:40+0300

2022-06-25T22:40+0300

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dünya

abd

silahlı saldırı

bebek

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ABD'nin Şikago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu. Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin ardından yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.Şikago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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abd, silahlı saldırı, bebek