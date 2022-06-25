https://tr.sputniknews.com/20220625/abdde-silahli-saldirida-5-aylik-bebek-olduruldu-1057941493.html
ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü
ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü
ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T22:40+0300
2022-06-25T22:40+0300
2022-06-25T22:40+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
bebek
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ABD'nin Şikago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu. Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin ardından yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.Şikago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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abd, silahlı saldırı, bebek
ABD'de silahlı saldırıda 5 aylık bebek öldürüldü
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ABD'nin Şikago kentinde silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü.
ABD'nin Şikago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu.
Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin ardından yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Şikago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.