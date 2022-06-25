https://tr.sputniknews.com/20220625/abdulkerim-bardakci-galatasaray-icin-istanbulda-1057915387.html
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray için İstanbul’da
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray için İstanbul’da
Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu Abdülkerim Bardakcı, İstanbul’a geldi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T05:14+0300
2022-06-25T05:14+0300
2022-06-25T05:14+0300
spor
galatasaray
transfer
süper lig
futbol
abdülkerim bardakcı
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Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Konyaspor’da forma giyen Abdülkerim Bardakcı ile anlaştı. 27 yaşındaki savunma oyuncusu, gece geç saatlerde Konya’dan İstanbul’a geldi. Bardakcı daha sonra kendisini bekleyen araçla İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldı.Abdülkerim Bardakcı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşmeyi imzalayacak.
https://tr.sputniknews.com/20220623/galatasaray-okan-buruk-ile-resmi-sozlesme-imzaladi-1057809780.html
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galatasaray, transfer, süper lig, futbol, abdülkerim bardakcı
Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray için İstanbul’da
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Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki futbolcu Abdülkerim Bardakcı, İstanbul’a geldi.
Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Konyaspor’da forma giyen Abdülkerim Bardakcı ile anlaştı.
27 yaşındaki savunma oyuncusu, gece geç saatlerde Konya’dan İstanbul’a geldi. Bardakcı daha sonra kendisini bekleyen araçla İstanbul Havalimanı’ndan ayrıldı.
Abdülkerim Bardakcı sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sarı-kırmızılılarla resmi sözleşmeyi imzalayacak.