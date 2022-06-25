https://tr.sputniknews.com/20220625/aciz-gelen-otomobilini-ucurumdan-atarak-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1057924231.html
Haciz gelen otomobilini uçurumdan atarak sosyal medya hesabından paylaştı
Haciz gelen otomobilini uçurumdan atarak sosyal medya hesabından paylaştı
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini 25 metrelik uçurumdan denize attı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T12:49+0300
2022-06-25T12:49+0300
2022-06-25T12:50+0300
türkiye
uçurum
araba
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi'nde dün gece, otomobiline haciz gelmesine sinirlenen M.N.Ö. aracının el frenini serbest bıraktı.M.N.Ö, ardından otomobili 25 metrelik uçurumdan denize attı.Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi.Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.Öte yandan, M.N.Ö, aracını uçurumdan atma anlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.
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uçurum, araba
Haciz gelen otomobilini uçurumdan atarak sosyal medya hesabından paylaştı
12:49 25.06.2022 (güncellendi: 12:50 25.06.2022) Abone ol
İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini 25 metrelik uçurumdan denize attı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi'nde dün gece, otomobiline haciz gelmesine sinirlenen M.N.Ö. aracının el frenini serbest bıraktı.
M.N.Ö, ardından otomobili 25 metrelik uçurumdan denize attı.
Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi.
Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.
Öte yandan, M.N.Ö, aracını uçurumdan atma anlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.