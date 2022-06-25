https://tr.sputniknews.com/20220625/aciz-gelen-otomobilini-ucurumdan-atarak-sosyal-medya-hesabindan-paylasti-1057924231.html

Haciz gelen otomobilini uçurumdan atarak sosyal medya hesabından paylaştı

Haciz gelen otomobilini uçurumdan atarak sosyal medya hesabından paylaştı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, haciz gelen otomobilini 25 metrelik uçurumdan denize attı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T12:49+0300

2022-06-25T12:49+0300

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türkiye

uçurum

araba

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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Sahil Mahallesi'nde dün gece, otomobiline haciz gelmesine sinirlenen M.N.Ö. aracının el frenini serbest bıraktı.M.N.Ö, ardından otomobili 25 metrelik uçurumdan denize attı.Deniz kıyısına düşüp ters dönen ve kullanılamaz hale gelen otomobili, olay yerine gelen itfaiye ekipleri buradan kaldırmak istedi.Ancak ulaşılması mümkün olmayan yere düşen otomobile müdahale edilemedi.Öte yandan, M.N.Ö, aracını uçurumdan atma anlarını videoya çekerek sosyal medyada paylaştı.

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uçurum, araba