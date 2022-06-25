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Adalet Bakanı Bozdağ: Orman yakanlarla ilgili gerekli adımlar atılacak
Adalet Bakanı Bozdağ: Orman yakanlarla ilgili gerekli adımlar atılacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, orman yakanlara verilen cezaların artırılmasına yönelik, "Bakanlık olarak çalışmalara başladık. Somutlaşınca kamuoyuna... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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bekir bozdağ

Adalet Bakanı Bozdağ: Orman yakanlarla ilgili gerekli adımlar atılacak

14:48 25.06.2022
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumundaki iftar programında infaz koruma memurlarıyla bir araya geldi. Bakan Bozdağ, İftar öncesinde bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, orman yakanlara verilen cezaların artırılmasına yönelik, "Bakanlık olarak çalışmalara başladık. Somutlaşınca kamuoyuna açıklayacağız. TBMM, gerekli adımları atacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
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