https://tr.sputniknews.com/20220625/adalet-bakani-bozdag-orman-yakanlarla-ilgili-gerekli-adimlar-atilacak-1057928086.html
Adalet Bakanı Bozdağ: Orman yakanlarla ilgili gerekli adımlar atılacak
Adalet Bakanı Bozdağ: Orman yakanlarla ilgili gerekli adımlar atılacak
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, orman yakanlara verilen cezaların artırılmasına yönelik, "Bakanlık olarak çalışmalara başladık. Somutlaşınca kamuoyuna... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T14:48+0300
2022-06-25T14:48+0300
2022-06-25T14:48+0300
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bekir bozdağ
Adalet Bakanı Bozdağ: Orman yakanlarla ilgili gerekli adımlar atılacak
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, orman yakanlara verilen cezaların artırılmasına yönelik, "Bakanlık olarak çalışmalara başladık. Somutlaşınca kamuoyuna açıklayacağız. TBMM, gerekli adımları atacaktır" değerlendirmesinde bulundu.