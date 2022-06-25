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AK Partili Demiröz'den 'İl sayısı 100'e çıkacak' haberine ilişkin açıklama: Yanlış yansıtılmıştır
AK Partili Demiröz'den 'İl sayısı 100'e çıkacak' haberine ilişkin açıklama: Yanlış yansıtılmıştır
AK Partili Demiröz, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'il sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı konuşmanın bazı yayın organlarınca "il sayısı 100'e çıkarılacak" şeklinde yanlış yansıtıldığını, bu hususta verilmiş bir kararın olmadığını belirtti.Demiröz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'il sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda, 'Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir" ifadesini kullandı.'Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda, inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız'Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinliklerinde konuşan AK Partili Demiröz, şunları söylemişti:
türkiye
ahlat
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erol demiröz, ak parti kızılcahamam kampı, ak parti, ahlat, bitlis

AK Partili Demiröz'den 'İl sayısı 100'e çıkacak' haberine ilişkin açıklama: Yanlış yansıtılmıştır

20:53 25.06.2022 (güncellendi: 21:08 25.06.2022)
© AAAK Partili Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında
AK Partili Demiröz: Kurun yüksekliğini görüyoruz ama inanın hepsi kontrol altında - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
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AK Partili Demiröz, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'il sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur" açıklaması yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaptığı konuşmanın bazı yayın organlarınca "il sayısı 100'e çıkarılacak" şeklinde yanlış yansıtıldığını, bu hususta verilmiş bir kararın olmadığını belirtti.
Demiröz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'il sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda, 'Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir" ifadesini kullandı.

'Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda, inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız'

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinliklerinde konuşan AK Partili Demiröz, şunları söylemişti:
"Cumhurbaşkanı'mızın verdiği kararla Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda, inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Son iki yılda salgının etkisinden, bütün dünya ülkeleri gibi bizler de etkilendik. Ama 20 yıldan beri bu ülkeyi dünya ülkesi haline getiren, dünyada söz sahibi yapan bir dünya liderimiz var. Onun etrafında kenetlenerek Türkiye bugün tam bağımsız bir ülke oldu. Sizler de izliyorsunuz, dış politikada dünyaya sesini duyuran, savaşan ülkeleri bir masaya oturtan, yeri geldiği zaman dünyanın 60 tane mağdur ülkesini yanına alan, onlara sahip çıkan lider bir ülke haline geldi. 2023'te zafer, ülkesini sevenlerin olacak."
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