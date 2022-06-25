https://tr.sputniknews.com/20220625/altin-madeninde-siyanur-sizintisi-iddiasina-sorusturma-1057910175.html

Altın madeninde 'siyanür sızıntısı' iddiasına soruşturma

Altın madeninde 'siyanür sızıntısı' iddiasına soruşturma

Erzincan'da bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma açıldı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T00:04+0300

2022-06-25T00:04+0300

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erzincan valiliği

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Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir maden işletmesi hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.İlçenin Çöpler köyünde faaliyet yürüten bir altın madeni işletmesinin siyanür borusunda sızıntı olduğu yönündeki iddialar üzerine İliç Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.Başsavcılık, iddiaları araştırmak üzere TCK'nin "çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesi" hükmünü içeren 182'nci maddesinde düzenlenen "çevrenin taksirle kirletilmesi" suçundan soruşturma açtı.Jandarma ekipleri, soruşturma çerçevesinde işletmenin bulunduğu bölgede herhangi bir çevre kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yaptı.Valilik'ten açıklamaValilikten yapılan açıklamada ise ilçedeki bir maden işletmesinde 21 Haziran'da gece saatlerinde Yığın Liç Sahası'na siyanür içerikli solüsyon taşıyan boru hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 20 metreküp solüsyonunun aktığının belirlendiği aktarıldı.Solüsyonla kontamine (radyoaktif maddelerin bir yere bulaşması) olan alanın hipoklorit kullanılarak nötralize (herhangi bir nesneyi hiçbir taraf tutmamaya itmek) edildiği, kontamine toprağın iş makineleri vasıtasıyla temizlenerek liç sahasına taşındığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:'onunun jandarma tutanağıyla belirlendiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır'Valilikten konuya ilişkin yapılan bir başka açıklamada ise bazı siyasilerin olaya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulunduğu anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, konuyla ilgili inceleme ve çalışmaların hassasiyetle devam ettirildiği vurgulandı.

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erzincan, maden, erzincan valiliği