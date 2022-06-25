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Amasya'da 1 yaşındaki bebek balkondan apartman görevlisinin üstüne düştü: 'Sırtımdan yuvarlandı'
Amasya'da 1 yaşındaki bebek balkondan apartman görevlisinin üstüne düştü: 'Sırtımdan yuvarlandı'
Amasya'da bir yaşındaki bebek o anda tesadüfen yolda duran apartman görevlisinin üzerine düştü. Hafif yaralanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T18:09+0300
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Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynayan Afgan Khatıra Amırı isimli çocuk, aşağı sarkınca yolda duran apartman görevlisi Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp hızının kesilmesiyle yere düştü.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anını anlatan Ruhi Aşçı, “İlk başta saksı düştüğünü sandım. Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim. Sırtımdan yere yuvarlandı. Ağzından ve dişlerinden ufak bir kan geldi. Ambulans geldi. Annesiyle birlikte hastaneye götürüldüler" dedi.
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çocuk kitabı, düşmek, amasya

Amasya'da 1 yaşındaki bebek balkondan apartman görevlisinin üstüne düştü: 'Sırtımdan yuvarlandı'

18:09 25.06.2022 (güncellendi: 18:15 25.06.2022)
© İHAAmasya'da bir yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü
Amasya'da bir yaşındaki çocuk balkondan aşağıya düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© İHA
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Amasya'da bir yaşındaki bebek o anda tesadüfen yolda duran apartman görevlisinin üzerine düştü. Hafif yaralanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynayan Afgan Khatıra Amırı isimli çocuk, aşağı sarkınca yolda duran apartman görevlisi Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp hızının kesilmesiyle yere düştü.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay anını anlatan Ruhi Aşçı, “İlk başta saksı düştüğünü sandım. Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim. Sırtımdan yere yuvarlandı. Ağzından ve dişlerinden ufak bir kan geldi. Ambulans geldi. Annesiyle birlikte hastaneye götürüldüler" dedi.
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