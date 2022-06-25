https://tr.sputniknews.com/20220625/amasyada-1-yasindaki-cocuk-balkondan-apartman-gorevlisinin-ustune-dustu-sirtimdan--yuvarlandi-1057932854.html
Amasya'da 1 yaşındaki bebek balkondan apartman görevlisinin üstüne düştü: 'Sırtımdan yuvarlandı'
Amasya'da 1 yaşındaki bebek balkondan apartman görevlisinin üstüne düştü: 'Sırtımdan yuvarlandı'
Amasya'da bir yaşındaki bebek o anda tesadüfen yolda duran apartman görevlisinin üzerine düştü. Hafif yaralanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T18:09+0300
2022-06-25T18:09+0300
2022-06-25T18:15+0300
türkiye
çocuk kitabı
düşmek
amasya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057932926_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_064adc4002b7b4ca63835ccd9af58d87.jpg
Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynayan Afgan Khatıra Amırı isimli çocuk, aşağı sarkınca yolda duran apartman görevlisi Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp hızının kesilmesiyle yere düştü.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay anını anlatan Ruhi Aşçı, “İlk başta saksı düştüğünü sandım. Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim. Sırtımdan yere yuvarlandı. Ağzından ve dişlerinden ufak bir kan geldi. Ambulans geldi. Annesiyle birlikte hastaneye götürüldüler" dedi.
türkiye
amasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057932926_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_971bc0bd058d6da4e1e211080c463639.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çocuk kitabı, düşmek, amasya
Amasya'da 1 yaşındaki bebek balkondan apartman görevlisinin üstüne düştü: 'Sırtımdan yuvarlandı'
18:09 25.06.2022 (güncellendi: 18:15 25.06.2022) Abone ol
Amasya'da bir yaşındaki bebek o anda tesadüfen yolda duran apartman görevlisinin üzerine düştü. Hafif yaralanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynayan Afgan Khatıra Amırı isimli çocuk, aşağı sarkınca yolda duran apartman görevlisi Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp hızının kesilmesiyle yere düştü.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Olay anını anlatan Ruhi Aşçı, “İlk başta saksı düştüğünü sandım. Arkamı dönünce çocuk olduğunu fark ettim. Sırtımdan yere yuvarlandı. Ağzından ve dişlerinden ufak bir kan geldi. Ambulans geldi. Annesiyle birlikte hastaneye götürüldüler" dedi.