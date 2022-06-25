https://tr.sputniknews.com/20220625/antalyada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1057940817.html
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T22:23+0300
2022-06-25T22:23+0300
2022-06-25T22:33+0300
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orman yangını
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Menteşbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangına müdahalede 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 ikmal aracı, 5 pikap ile bir iş makinesi kullanıldı. Yangına, 30 orman işçisinin yanı sıra Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de müdahale etti.Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınında yarım hektarlık alanın hasar gördüğü öğrenildi.
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antalya, akseki, orman yangını
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
22:23 25.06.2022 (güncellendi: 22:33 25.06.2022) Abone ol
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
Menteşbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.
Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangına müdahalede 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 ikmal aracı, 5 pikap ile bir iş makinesi kullanıldı. Yangına, 30 orman işçisinin yanı sıra Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de müdahale etti.
Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınında yarım hektarlık alanın hasar gördüğü öğrenildi.