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Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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akseki
orman yangını
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Menteşbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangına müdahalede 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 ikmal aracı, 5 pikap ile bir iş makinesi kullanıldı. Yangına, 30 orman işçisinin yanı sıra Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de müdahale etti.Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınında yarım hektarlık alanın hasar gördüğü öğrenildi.
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antalya, akseki, orman yangını

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

22:23 25.06.2022 (güncellendi: 22:33 25.06.2022)
© AA / Mustafa HatipoğluAntalya'nın Akseki ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen orman yangını kontrol altına alındı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen orman yangını kontrol altına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA / Mustafa Hatipoğlu
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Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
Menteşbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.
Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangına müdahalede 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 ikmal aracı, 5 pikap ile bir iş makinesi kullanıldı. Yangına, 30 orman işçisinin yanı sıra Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de müdahale etti.
Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınında yarım hektarlık alanın hasar gördüğü öğrenildi.
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