https://tr.sputniknews.com/20220625/antalyada-cikan-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1057940817.html

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

antalya

akseki

orman yangını

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Menteşbey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı değerlendirilen yangına müdahalede 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su tankı, 2 ikmal aracı, 5 pikap ile bir iş makinesi kullanıldı. Yangına, 30 orman işçisinin yanı sıra Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de müdahale etti.Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangınında yarım hektarlık alanın hasar gördüğü öğrenildi.

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antalya

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antalya, akseki, orman yangını