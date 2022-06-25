https://tr.sputniknews.com/20220625/antalyada-intihar-girisimi-cevredekiler-cekirdek-yiyerek-izledi-goruntu-almak-icin-yaristi-1057935666.html

Antalya'da intihar girişimi: Çevredekiler çekirdek yiyerek izledi, görüntü almak için uğraştı

Antalya'da intihar girişimi: Çevredekiler çekirdek yiyerek izledi, görüntü almak için uğraştı

Antalya'da, ailevi problemleri nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen Yusuf K. bir AVM’nin dış cephe korkuluk demirlerinde intihar girişiminde bulundu. Polisin... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T19:10+0300

2022-06-25T19:10+0300

2022-06-25T19:10+0300

intihar girişimi

kepez

çekirdek

türkiye

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Antalya’da bir AVM’nin dış cephe korkuluk demirlerinde intihar girişiminde bulunan şahıs, yoldan geçen bir gence hakaret edince gergin anlar yaşandı. Şahıs 1 saatlik çalışmanın ardından polis ekiplerince ikna edilirken, meraklı kalabalık o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. 5.45 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Özdilek AVM’de meydana geldi. Ailevi nedenler nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Yusuf Ç., AVM’nin içinden yan bölümdeki korkuluk demirlerine geçti.Şahsı demirlerde görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tişörtünü çıkaran şahsın, demirler üzerinde bir ileri bir geri, yukarı aşağı inip çıkması tedirginlik yaşanmasına neden oldu.Demirören Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre polis ekipleri şahsı ikna edemeyince olay yerine müzakereci çağrıldı. Çevredekilerden kimisi olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleme yarışı içine girerken, kimisi ise olayı çekirdek yiyerek izledi.Polis ekipleri vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Polisin uyarılarına rağmen kalabalık kısa süre sonra yeniden toplandı. İhlas Haber Ajansı'ndaki ayrıntılara göre ise Yusuf Ç.’nin yoldan geçen bir gence laf atması nedeniyle kısa süreli tartışma çıktı. Yusuf Ç., 'özür diledim' demesine rağmen yanında sevgilisi bulunan genç, 'laf atma o zaman' diyerek şahsa tepki gösterdi. Genç, sevgilisi tarafından güçlükle sakinleştirildi. Bir süre sonra sundurmanın üzerine geçen Yusuf Ç.’yi ikna etmek için müzakereci uzun uğraşlar verdi. Verilen kolayı içen ve yürürken zaman zaman düşme tehlikesi geçiren şahıs yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ikna edildi.

kepez

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intihar girişimi, kepez, çekirdek