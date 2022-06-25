https://tr.sputniknews.com/20220625/antalyada-ruzgarda-savrulan-sundurma-alman-turistlere-carpti-1057934516.html

Antalya'da rüzgarda savrulan sundurma, Alman turistlere çarptı

Antalya'da rüzgarda savrulan sundurma, Alman turistlere çarptı

Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, otelin girişindeki metal sundurma savrularak, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Yere... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T18:35+0300

2022-06-25T18:35+0300

2022-06-25T19:13+0300

türkiye

antalya

rüzgar

sağanak

alman

alman turist

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Kemer'de dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bulunan otelin girişindeki metal sundurma savruldu. Otel girişinde sürüklenen sundurma, havada dönerek, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Bu anları oteldeki turistler, cep telefonu kamerasıyla kayda aldıÇarpmanın etkisiyle yere düşen turistlere, çevredekiler yardım etti.Hastaneye kaldırılan ve bacağının kırıldığı belirlenen Alman kadının ameliyat olacağı belirtildi. Beraberindeki turistin de hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi.

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antalya, rüzgar, sağanak, alman, alman turist