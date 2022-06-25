https://tr.sputniknews.com/20220625/antalyada-ruzgarda-savrulan-sundurma-alman-turistlere-carpti-1057934516.html
Antalya'da rüzgarda savrulan sundurma, Alman turistlere çarptı
Antalya'da rüzgarda savrulan sundurma, Alman turistlere çarptı
Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, otelin girişindeki metal sundurma savrularak, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Yere... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T18:35+0300
2022-06-25T18:35+0300
2022-06-25T19:13+0300
türkiye
antalya
rüzgar
sağanak
alman
alman turist
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Kemer'de dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bulunan otelin girişindeki metal sundurma savruldu. Otel girişinde sürüklenen sundurma, havada dönerek, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Bu anları oteldeki turistler, cep telefonu kamerasıyla kayda aldıÇarpmanın etkisiyle yere düşen turistlere, çevredekiler yardım etti.Hastaneye kaldırılan ve bacağının kırıldığı belirlenen Alman kadının ameliyat olacağı belirtildi. Beraberindeki turistin de hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi.
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antalya, rüzgar, sağanak, alman, alman turist
Antalya'da rüzgarda savrulan sundurma, Alman turistlere çarptı
18:35 25.06.2022 (güncellendi: 19:13 25.06.2022) Abone ol
Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, otelin girişindeki metal sundurma savrularak, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Yere düşen çiftten kadının bacağının kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenildi.
Kemer'de dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bulunan otelin girişindeki metal sundurma savruldu.
Otel girişinde sürüklenen sundurma, havada dönerek, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Bu anları oteldeki turistler, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı
Çarpmanın etkisiyle yere düşen turistlere, çevredekiler yardım etti.
Hastaneye kaldırılan ve bacağının kırıldığı belirlenen Alman kadının ameliyat olacağı belirtildi. Beraberindeki turistin de hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi.