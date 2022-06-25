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Antalya'da rüzgarda savrulan sundurma, Alman turistlere çarptı
Antalya'da rüzgarda savrulan sundurma, Alman turistlere çarptı
Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, otelin girişindeki metal sundurma savrularak, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Yere... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T18:35+0300
2022-06-25T19:13+0300
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rüzgar
sağanak
alman
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Kemer'de dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bulunan otelin girişindeki metal sundurma savruldu. Otel girişinde sürüklenen sundurma, havada dönerek, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Bu anları oteldeki turistler, cep telefonu kamerasıyla kayda aldıÇarpmanın etkisiyle yere düşen turistlere, çevredekiler yardım etti.Hastaneye kaldırılan ve bacağının kırıldığı belirlenen Alman kadının ameliyat olacağı belirtildi. Beraberindeki turistin de hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi.
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antalya, rüzgar, sağanak, alman, alman turist

Antalya'da rüzgarda savrulan sundurma, Alman turistlere çarptı

18:35 25.06.2022 (güncellendi: 19:13 25.06.2022)
© DHARüzgarda savrulan otel sundurması, Alman çifte çarptı
Rüzgarda savrulan otel sundurması, Alman çifte çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© DHA
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Antalya'nın Kemer ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarda, otelin girişindeki metal sundurma savrularak, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Yere düşen çiftten kadının bacağının kırıldığı ve ameliyat olacağı öğrenildi.
Kemer'de dün etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle'de bulunan otelin girişindeki metal sundurma savruldu.
Otel girişinde sürüklenen sundurma, havada dönerek, plajdan dönen Alman çifte çarptı. Bu anları oteldeki turistler, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı
Çarpmanın etkisiyle yere düşen turistlere, çevredekiler yardım etti.
Hastaneye kaldırılan ve bacağının kırıldığı belirlenen Alman kadının ameliyat olacağı belirtildi. Beraberindeki turistin de hafif sıyrıklarla olayı atlattığı öğrenildi.
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