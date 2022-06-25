https://tr.sputniknews.com/20220625/aydin-aciklarinda-25-kacak-gocmen-yakalandi-1057913671.html
Aydın açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı
Aydın açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde lastik botta bulunan 25 kaçak göçmen karaya çıkarıldı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T01:51+0300
2022-06-25T01:51+0300
2022-06-25T02:01+0300
türkiye
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kaçak göçmen
kaçak göçmenler
göçmen kaçakçılığı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.Ekiplerin durdurduğu hareketli lastik bottaki 25 göçmen, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220625/muglada-104-gocmen-kurtarildi-1057910333.html
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göçmen, aydın, didim, kaçak göçmen, kaçak göçmenler, göçmen kaçakçılığı
Aydın açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı
01:51 25.06.2022 (güncellendi: 02:01 25.06.2022) Abone ol
Aydın'ın Didim ilçesinde lastik botta bulunan 25 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.
Ekiplerin durdurduğu hareketli lastik bottaki 25 göçmen, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.