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Aydın açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı
Aydın açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde lastik botta bulunan 25 kaçak göçmen karaya çıkarıldı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
göçmen
aydın
didim
kaçak göçmen
kaçak göçmenler
göçmen kaçakçılığı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.Ekiplerin durdurduğu hareketli lastik bottaki 25 göçmen, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220625/muglada-104-gocmen-kurtarildi-1057910333.html
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göçmen, aydın, didim, kaçak göçmen, kaçak göçmenler, göçmen kaçakçılığı

Aydın açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı

01:51 25.06.2022 (güncellendi: 02:01 25.06.2022)
© AASahil Güvenlik - Kaçak Göçmen
Sahil Güvenlik - Kaçak Göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
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Aydın'ın Didim ilçesinde lastik botta bulunan 25 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.
Ekiplerin durdurduğu hareketli lastik bottaki 25 göçmen, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.
Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salları içinde 104 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
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