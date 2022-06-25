https://tr.sputniknews.com/20220625/aydin-aciklarinda-25-kacak-gocmen-yakalandi-1057913671.html

Aydın açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı

Aydın açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik botta bulunan 25 kaçak göçmen karaya çıkarıldı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

göçmen

aydın

didim

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kaçak göçmenler

göçmen kaçakçılığı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.Ekiplerin durdurduğu hareketli lastik bottaki 25 göçmen, sahil güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20220625/muglada-104-gocmen-kurtarildi-1057910333.html

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