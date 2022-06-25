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https://tr.sputniknews.com/20220625/bakan-cavusoglu-abdli-mevkidasi-blinken-ile-gorustu--1057939837.html
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO'nun genişlemesi... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T21:12+0300
2022-06-25T21:31+0300
mevlüt çavuşoğlu
antony blinken
dünya
ukrayna
tahıl
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı.
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mevlüt çavuşoğlu, antony blinken, ukrayna, tahıl

Bakan Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

21:12 25.06.2022 (güncellendi: 21:31 25.06.2022)
© Fotoğraf : Türk Dışişleri BakanlığıMevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken
Mevlüt Çavuşoğlu ve Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© Fotoğraf : Türk Dışişleri Bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO'nun genişlemesi, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Blinken ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkiler, NATO genişlemesi ve Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konuları ele alındı.
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