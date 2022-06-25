https://tr.sputniknews.com/20220625/bakan-kurum-millet-bahcelerinden-132sinin-yapimini-tamamladik-1057911500.html

Bakan Kurum: Millet Bahçeleri'nden 132'sinin yapımını tamamladık

Bakan Kurum: Millet Bahçeleri'nden 132'sinin yapımını tamamladık

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde 70 milyon metrekare büyüklüğünde 447 Millet Bahçesi projesi olduğunu belirterek... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T00:53+0300

2022-06-25T00:53+0300

2022-06-25T00:53+0300

türkiye

murat kurum

millet bahçesi

toki

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu açılış ve Karaağaç Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni için Isparta’ya geldi.Bakan Kurum, Süleyman Demirel Havalimanı’nda karşılandıktan sonra Keçiborlu ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarında incelemede bulundu. Bakan Kurum ardından da kent merkezine hareket etti. Cuma namazını Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Doğu Yerleşkesi’nde bulunan camide kılan Bakan Murat Kurum, buradan Çünür Mahallesi’ndeki 1000 konutluk TOKİ projesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret ettikten sonra Kurum, toplu temel atma ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninin yapılacağı Kültür Merkezi’ne geçti. 'Isparta’ya, güzel haberlerle, müjdelerle geldik'Bakan Kurum, “Isparta’ya, güzel haberlerle, müjdelerle geldik. Bugün heyecanlıyız, coşkuluyuz. Bu meydanı dolduran kardeşlerimizle birlikte, Isparta’mızın tüm ilçe ve köylerindeki kardeşlerimizle birlikte tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Şehrimizin tarihine altın harflerle yazılacak, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini teminat altına alacak dev eserlerimizin açılışını yapmaya, temellerini atmaya geldik. Toplam yatırım değeri 311 milyon lira olan 23 dev eserin açılışını yapacağız. Karaağaç Millet Bahçemizi de ilk fidanlarıyla buluşturacağız” dedi.‘447 millet bahçesi projesi var’Ülke genelinde 70 milyon metrekare büyüklüğünde 447 Millet Bahçesi projesi olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, “Hamdolsun bu millet bahçelerinden 132‘sinin yapımını tamamladık. Isparta’mızda ise toplam büyüklüğü 273 bin metrekare olan 5 millet Bahçesi projemiz var. Atabey Millet Bahçemizi daha önce açmış, sizlerin hizmetine sunmuştuk. Senirkent Millet Bahçemizin yapımına ara vermeden devam ediyoruz. İnşallah 2023 yılında sizlerin hizmetine sunacağız. Bugün bir başka millet bahçesi projemizi başlatıyoruz. Karaağaç Millet Bahçemizin ilk fidanlarını toprakla buluşturuyoruz. Isparta’mızın tam kalbinde 30 bin metrekare alanda kuracağımız bu Millet Bahçemizle; doğayı, tarihi ve yeşili yeniden buluşturacağız” diye konuştu.Isparta’ya toplam 1.5 milyar liralık yatırım yapıldığına dikkat çeken Bakan Kurum şunları söyledi:Bakan Kurum konuşmasının ardından Keçiborlu TOKİ’de hak sahibi olanları temsilen 5 hak sahibine anahtarlarını teslim etti. Daha sonra temel atma ve toplu açılış töreni gerçekleştirildi. Bakan Murat Kurum, programının devamında Isparta Belediyesi’ni ziyaret etti ve Isparta Belediyesi tarafından restorasyonu devam eden tarihi Üzüm Çarşısı’nı gezdi.

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murat kurum, millet bahçesi, toki