https://tr.sputniknews.com/20220625/bakan-ozerden-yabanci-dil-egitimi-icin-onemli-adim-ilk-defa-kullanacagiz-1057921382.html

Bakan Özer'den yabancı dil eğitimi için önemli adım: 'İlk defa kullanacağız'

Bakan Özer'den yabancı dil eğitimi için önemli adım: 'İlk defa kullanacağız'

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim gündemine dair merak edilen soruları yanıtladı. Özer "Artık metodolojiyi, öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T12:02+0300

2022-06-25T12:02+0300

2022-06-25T12:02+0300

mahmut özer

türkiye

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğretmen

öğretmen atamaları

lise

bağış

kayıt

meslek lisesi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yabancı dilde gelişimin hızlanması için çalışmaların tamamlandığı yönünde açıklamalarda bulundu. Özer, yazın öğrencileri yalnız bırakmadıklarını belirterek bu konu üstünde çalışıldığını vurguladı. Ayrıca bakan, diğer çalışmaların da nihayetlendiğinin altını çizerek, "Artık metodolojiyi, öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. İnşallah ilk uygulamaların da yaz okullarında deneyeceğiz. Yaz okullarında aldığımız geri beslemelerle inşallah 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında bu bulguları eğitim sisteminde kullanacağız. Bunu ilk defa kullanacağız. Şu anda İngilizce ile başlıyoruz. Daha sonra Arapçayı da dahil edeceğiz. Sonra Fransızca, Almanca yaklaşımlarını geliştireceğiz. Ama öncelikle büyük öğrenci kitlesinin almış olduğu İngilizce problemini halletmemiz gerekiyor. Kronik sorunlarımız yok. İyiye herkesin erişimini artırmak istiyoruz" dedi.'Kovid sürecinde uzaktan eğitimden yararlanma herkes için eşit olmadı'Yaz okullarıyla ilgili seçenekleri artırabileceklerini söyleyen Özer, 'Meslek liseleri ihracat yapıyor'Mesleki eğitim konusunda tüm sektörlerle işbirliğinin olduğuna dikkat çeken Özer, "Bizim mesleki eğitimde yapmış olduğumuz en büyük hamle sektör temsilcilerini sürece dahil etmek oldu. Öğrenciler üretimden katkı payı alıyorlar. 50 milyon liraya yakın pay aldılar. Meslek liseleri ihracat yapıyor. Tescil alıyorlar. 74 ürünün tescili sağlandı. İstanbul'daki meslek lisemiz kağıt havlu ihraç etti. Kağıt havluyu üreten makineyi de üretti. İstediğimiz şey bu. Hızlı bir şekilde makineyi tüm ülkeye yaygınlaştıracağız. 1 Temmuz itibarıyla kayıtlar başlayacak, 12 Eylül'de de eğitim öğretim süreci başlayacak" dedi.'Okullara gönüllü bağış olabilir ama kayıt yapmak için asla bağış olamaz'MEB okulların ihtiyacını karşılayamadığı yönündeki iddialara cevap veren Özer, şu ifadeleri kullandı:'Hükümetin öğretmen atamama gibi bir şeyi yok'Öğretmen atamalarının her yıl yapıldığını ifade eden Özer, "Hükümetin öğretmen atamama gibi bir şeyi yok. 2022 yılında atama olacak dedim, görüşmeler bitti. İnşallah 2022-2023 eğitim öğretimi başlayana kadar atamalar yapılacak şekilde olacak. Yüzde 50'si İstanbul'a yapılacak. Atayacağımız öğretmenlerde branş olarak okul öncesi eğitim olacak. İstanbul'a 1000 yeni anaokulu yapacağız, 2022 sonuna kadar bitireceğiz.

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