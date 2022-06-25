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Bakan Soylu: Antalya’da kaçak içkiye büyük darbe
Bakan Soylu: Antalya’da kaçak içkiye büyük darbe
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildiği bilgisini “Kaçak içkiye büyük darbe” ifadeleriyle... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T17:47+0300
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süleyman soylu
türkiye
kaçak
içki
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen 6 araçta piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Bakan Soylu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonu “kaçak içkiye büyük darbe” olarak tanımlayarak emniyet güçlerini tebrik etti. Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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Bakan Soylu: Antalya’da kaçak içkiye büyük darbe

17:47 25.06.2022 (güncellendi: 17:54 25.06.2022)
© İHAAntalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi
Antalya'da 5 bin 236 şişe kaçak içki ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© İHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildiği bilgisini “Kaçak içkiye büyük darbe” ifadeleriyle paylaştı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen 6 araçta piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Bakan Soylu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonu “kaçak içkiye büyük darbe” olarak tanımlayarak emniyet güçlerini tebrik etti.
Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kaçak içkiye büyük darbe! Antalya KOM Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilen 6 araçta, piyasaya sürülmek üzere 80.261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyetimize ve KOM Ekiplerimize tebrikler.”

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