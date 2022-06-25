https://tr.sputniknews.com/20220625/bakan-soylu-antalyada-kacak-ickiye-buyuk-darbe-1057932046.html

Bakan Soylu: Antalya’da kaçak içkiye büyük darbe

Bakan Soylu: Antalya’da kaçak içkiye büyük darbe

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildiği bilgisini “Kaçak içkiye büyük darbe” ifadeleriyle... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T17:47+0300

2022-06-25T17:47+0300

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süleyman soylu

türkiye

kaçak

içki

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince tespit edilen 6 araçta piyasaya sürülmek üzere 80 bin 261 şişe kaçak alkollü içki ele geçirildi. Bakan Soylu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonu “kaçak içkiye büyük darbe” olarak tanımlayarak emniyet güçlerini tebrik etti. Bakan Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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süleyman soylu, kaçak, içki