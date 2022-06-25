https://tr.sputniknews.com/20220625/bakan-soylu-uyusturucuya-bagli-olumler-araliksiz-5-yildir-dusuyor-1057939928.html
Bakan Soylu: Uyuşturucuya bağlı ölümler, aralıksız 5 yıldır düşüyor
Bakan Soylu: Uyuşturucuya bağlı ölümler, aralıksız 5 yıldır düşüyor
İçişleri Bakanı Soylu, Adli Tıp Kurumu verilerini paylaşarak uyuşturucuya bağlı ölümlerde son 5 yıldır düşüş yaşandığını belirtti. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T21:18+0300
2022-06-25T21:18+0300
2022-06-25T21:19+0300
türkiye
süleyman soylu
uyuşturucu
ölüm
adli tıp kurumu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Adli Tıp Kurumu'nun verileriyle hazırlanmış, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılımını gösteren tablo paylaştı. Bakan Soylu, tabloda yer alan verilere göre son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin azaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2017'de 941 iken 2021'de 270 olduğunu vurgulayarak "Uyuşturucuyu hep birlikte yeneceğiz" diye yazdı.
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süleyman soylu, uyuşturucu, ölüm, adli tıp kurumu
Bakan Soylu: Uyuşturucuya bağlı ölümler, aralıksız 5 yıldır düşüyor
21:18 25.06.2022 (güncellendi: 21:19 25.06.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Soylu, Adli Tıp Kurumu verilerini paylaşarak uyuşturucuya bağlı ölümlerde son 5 yıldır düşüş yaşandığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Adli Tıp Kurumu'nun verileriyle hazırlanmış, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılımını gösteren tablo paylaştı.
Bakan Soylu, tabloda yer alan verilere göre son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin azaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Uyuşturucuyla mücadelemizdeki kararlılığımızla; gençlerimizi, çocuklarımızı, insanımızı bu bataklığa teslim etmeyeceğiz. Adli Tıp Kurumu tespitlerine göre uyuşturucuya bağlı ölümler, aralıksız 5 yıldır düşüyor."
Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2017'de 941 iken 2021'de 270 olduğunu vurgulayarak "Uyuşturucuyu hep birlikte yeneceğiz" diye yazdı.