https://tr.sputniknews.com/20220625/bakan-soylu-uyusturucuya-bagli-olumler-araliksiz-5-yildir-dusuyor-1057939928.html

Bakan Soylu: Uyuşturucuya bağlı ölümler, aralıksız 5 yıldır düşüyor

Bakan Soylu: Uyuşturucuya bağlı ölümler, aralıksız 5 yıldır düşüyor

İçişleri Bakanı Soylu, Adli Tıp Kurumu verilerini paylaşarak uyuşturucuya bağlı ölümlerde son 5 yıldır düşüş yaşandığını belirtti. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

süleyman soylu

uyuşturucu

ölüm

adli tıp kurumu

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Adli Tıp Kurumu'nun verileriyle hazırlanmış, doğrudan uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerin yıllara göre dağılımını gösteren tablo paylaştı. Bakan Soylu, tabloda yer alan verilere göre son 5 yılda uyuşturucuya bağlı ölümlerin azaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı: Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin 2017'de 941 iken 2021'de 270 olduğunu vurgulayarak "Uyuşturucuyu hep birlikte yeneceğiz" diye yazdı.

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süleyman soylu, uyuşturucu, ölüm, adli tıp kurumu