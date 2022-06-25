https://tr.sputniknews.com/20220625/bozdag-turkce-disindaki-dillerin-tamami-uzerindeki-yasaklari-kaldiran-tarihi-reformlara-imza-attik-1057936478.html

Bozdağ: Türkçe dışındaki dillerin tamamı üzerindeki yasakları kaldıran tarihi reformlara imza attık

Bozdağ: Türkçe dışındaki dillerin tamamı üzerindeki yasakları kaldıran tarihi reformlara imza attık

Adalet Bakanı Bozdağ, "Kürtçe dahil, Türkçe dışındaki dillerin tamamı üzerindeki yasakları kaldıran tarihi reformlara imza attık. Dün bu ülkede Kürtçe şarkı... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T19:38+0300

2022-06-25T19:38+0300

2022-06-25T19:51+0300

türkiye

bekir bozdağ

adalet bakanlığı

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asgari ücret

işveren

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

ak parti

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bugüne kadar büyük badireler atlattığını söyledi.Son 20 yılda ekonomide büyük değişimlerin yaşandığını dile getiren Bozdağ, Türkiye'nin IMF'nin boyunduruğundan kurtarıldığını ifade etti.Yarının umudunun da AK Parti kadroları olduğunu kaydeden Bozdağ, Türkiye'de yeni söz söyleyen, geleceğe dair yeni projeler ortaya koyanın AK Parti olduğunu belirtti.'Dediğin asgari ücreti işçilere verdin de İstanbullular, işçiler 'hayır mı' dedi'Muhalefeti eleştiren Bozdağ, asgari ücretin azami sınırını işverenin belirleyeceğini aktararak, "Türkiye'de pek çok belediye CHP'nin elinde. 'Gelince asgari ücreti şöyle, böyle yapacağım' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu bütçen de paran da var İstanbul'da dediğin asgari ücreti işçilere verdin de İstanbullular, işçiler 'hayır mı' dedi. İzmir'de verdin de 'hayır mı' dedi. Asgari ücretin birkaç yüz lira fazlasını vererek milletini kandıracaklarını düşünüyorlar. Bütün bunların hepsi yalan vaatlerle milletimizi aldatma siyaseti güdüyorlar" diye konuştu.Bozdağ, AK Parti iktidarlarının döneminde kadın haklarına, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadından yana taraf olduğunu dile getirdi.Yapılan yasal değişikliklerle kadına, boşanmış eşe, kız kardeşe karşı işlenen cinayetlerde, töre saikiyle işlenen cinayetlerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin yasaya konulduğunu anlatan Bozdağ, aile içi şiddetin resen takip edilen suçlar arasına alındığını kaydetti.'Kadınların haklarını koruma konusunda daima tarafız'Bekir Bozdağ, kadınlarla ilgili her olumlu adımı atmakta kararlı olduklarını vurguladı:'Tartışılmasını Adalet Bakanınız olarak ben istedim'Adalet Bakanı Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bu arada Bakan Bozdağ, Ağrı'nın doğusunda yeni Adalet Sarayı inşa edileceğini açıkladı.Bozdağ, AK Parti iktidarlarının bölgecilik yapılmasına izin vermediğini, her yatırımın Türkiye'nin dört bir tarafında eş zamanlı yapıldığını belirtti.Türkiye'de AK Parti iktidarlarının tartışılmaz konuları tartışılır hale getirdiğini, yasaklarla ciddi mücadele ettiklerini ifade eden Bozdağ, kangrene dönmüş yaraları tedavi ettiklerini söyledi.'Kürtçe şarkı, türkü söylemek yasakken bugün Türkiye'de böyle bir yasak yok'Bozdağ, herkesin aynı kurala tabi olarak, aynı şekilde yargılanmasının önünün açıldığını aktararak, şöyle devam etti:Kürtçenin öğretilmesine izin verilen adımları attıklarını dile getiren Bozdağ, Kürtçe savunma yapmanın önündeki engelleri kaldırdıklarını aktardı.'Kürtçe siyasi propaganda yapmak yasaktı, onu da biz kaldırdık'Demokratikleşme ve hukuk devleti konusunda büyük reformların altına imza attıklarını kaydeden Bozdağ, "Merhum Ahmet Kaya'nın başına gelenleri hatırlayın, bir laf etti diye neler yaşadı? Ama şimdi hamdolsun bugün var mı bir sorun? Siyasiler Kürtçe propaganda yapamıyordu. Toplantıda Kürtçe konuşamıyordu. Kürtçe siyasi propaganda yapmak yasaktı, onu da biz kaldırdık" diye konuştu.Kürtçenin önüne konan bütün yasakları kaldırdıklarının altını çizen Bozdağ, bundan sonra da demokratikleşme ve hukuk devletini güçlendirme konusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini bildirdi.'HDP de bu masanın içinde'Muhalefeti eleştiren Bakan Bozdağ, şöyle dedi:'Eski Türkiye'yi hortlatmak istiyorlar'"Bunlar da umut yok, bunlarda hayat yok, bunlarda gelecek yok, verdikleri sözde duracaklarını da ben hiç ama hiç zannetmiyorum" diyen Bozdağ, kandırma siyasetini milletin sandıkta mahkum edeceğini söyledi.Bakan Bozdağ, "Bu altılı masanın etrafında toplananlar eski Türkiye'yi hortlatmak istiyorlar. Eski Türkiye'nin bütün kodlarıyla yeniden hayat bulmasına Ağrılılar izin verecek mi? Ben eminim ki vermeyecekler ve aziz Türk milleti de Ağrılılar gibi buna izin vermeyecektir" diye konuştu.Parlamenter sisteme geçmek isteyen muhalefetin cumhurbaşkanını, yürütme organını halkın seçmesini istemediğini ifade eden Bozdağ, milletin elindeki gücün alınmak istendiğini vurguladı.Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde aday olmasının önünde yasal ve anayasal engel bulunmadığını bildirdi."Marmaris'teki yangın büyüsün diye için için kıvrananlar var. Böyle hastalıklı bir zihniyet olabilir mi?" diyen Bozdağ, ekonomiyi düzeltici adımlar atıldığında rahatsız olanların bulunduğunu söyledi.Bozdağ, "Kinlerini, nefretlerini, düşmanlıklarını, öfkelerini ve nefislerini rehber edinenlerin kendine de bu aziz millete de bu devlete de hiçbir hayrı yoktur, olamaz. Kin, nefret ve düşmanlık ittifakına yeniden geçit vermek Türkiye'nin eski Türkiye'ye dönmesine, kinlerin, nefretlerin, düşmanlıkların artmasına yeniden zemin hazırlamak anlamına gelir. Düne değil, yarına bakan iradeyle yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.AK Parti'den oy tırtıklamak için kurdurulmuş operasyon partilerine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Bozdağ, bu siyasal akımlara karşı herkesin uyanık olması gerektiğini sözlerine ekledi.

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bekir bozdağ, adalet bakanlığı, imf, asgari ücret, işveren, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, ak parti, kürtçe