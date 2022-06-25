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https://tr.sputniknews.com/20220625/dunya-yazari-yildirim-turk-seker-ucuza-sattigi-sekerlere-yuzde-67-digerlerine-yuzde-37-zam-yapti-1057912972.html
Dünya yazarı Yıldırım: Türk Şeker, ucuza sattığı şekerlere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam yaptı
Dünya yazarı Yıldırım: Türk Şeker, ucuza sattığı şekerlere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam yaptı
Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türk Şeker'in şekere büyük oranda zam yaptığın duyurdu. Yıldırım, "Türk Şeker, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T01:33+0300
2022-06-25T01:33+0300
ekonomi
şeker
zam
ali ekber yıldırım
türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)
türkiye şeker fabrikaları
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Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya hesabından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin zam kararı duyurusunu paylaştı.Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Şekere büyük zam. Türk Şeker,Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere % 67, diğerlerine % 37 zam yaptı. Kristal sekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibariyle 50 kg.şeker Tarım Kredi vb. marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı "
https://tr.sputniknews.com/20220610/400-bin-ton-seker-ithalati-kit-komisyonunda-tartismaya-neden-oldu-1057234138.html
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şeker, zam, ali ekber yıldırım, türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker), türkiye şeker fabrikaları

Dünya yazarı Yıldırım: Türk Şeker, ucuza sattığı şekerlere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam yaptı

01:33 25.06.2022
© Flickr / Marco VerchŞeker
Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© Flickr / Marco Verch
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Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, Türk Şeker'in şekere büyük oranda zam yaptığın duyurdu. Yıldırım, "Türk Şeker, Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekerlere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam yaptı" dedi.
Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya hesabından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'nin zam kararı duyurusunu paylaştı.
Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Şekere büyük zam. Türk Şeker,Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekere % 67, diğerlerine % 37 zam yaptı. Kristal sekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibariyle 50 kg.şeker Tarım Kredi vb. marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı "
Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2022
EKONOMİ
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10 Haziran , 13:23
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