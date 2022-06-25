https://tr.sputniknews.com/20220625/ertugrul-gazi-gemisi-1-yilda-21-milyar-metrekup-gazi-sisteme-aktardi-1057907825.html

Ertuğrul Gazi gemisi 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı

Ertuğrul Gazi gemisi 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı

Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi gemisi bir yılda sisteme 2,1 milyar metreküplük gaz aktardı. Bu... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T00:30+0300

2022-06-25T00:30+0300

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türkiye

doğalgaz

doğalgaz boru hattı

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ertuğrul gazi

lng

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

lng tankeri

fsru

recep tayyip erdoğan

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Türkiye’nin enerji arzı güvenliğine yönelik farklı kaynakların kullanılması ve enerjinin depolanması için geçtiğimiz yıl devreye giren Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi bir yılda sisteme 2,1 milyar metreküplük gaz aktardı.Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliği için yatırımları arasında yer alan gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından satın alındı. Bu adımla doğalgaz giriş kapasiteleri yükseltilmesi hedeflendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla açılışı gerçekleşen Ertuğrul Gazi FSRU gemisi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hizmete girdi.Aradan geçen tam 1 yılda Ertuğrul Gazi, Türkiye'nin doğalgaz arzına katkı sağladı. Bu süre zarfında Ertuğrul Gazi'ye gemiden gemiye tam 24 defa LNG transferi gerçekleşti. Bunun sonucunda Ertuğrul Gazi 2,1 milyar metreküp doğalgazı ulusal sisteme aktardı. Ertuğrul Gazi gemisinin 1 yıllık performansı, İstanbul'daki konutların 6 aylık, Ankara'daki konutların 1 yıllık, İzmir'deki konutların ise 3 yıllık tüketiminin karşılanması anlamına geliyor.Saros FSRU tesisi için çalışmalar sürüyorDoğal gaz giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama alanında da yatırımlar sürdürülüyor. Silivri yer altı doğalgaz depolama ve Tuz Gölü yer altı doğalgaz depolama tesislerinde de kapasiteler artırılırken, Saros yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Türkiye’nin enerji kapasitesi artırılması planlanıyor.

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