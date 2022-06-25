https://tr.sputniknews.com/20220625/ertugrul-gazi-gemisi-1-yilda-21-milyar-metrekup-gazi-sisteme-aktardi-1057907825.html
Ertuğrul Gazi gemisi 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı
Ertuğrul Gazi gemisi 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı
Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi gemisi bir yılda sisteme 2,1 milyar metreküplük gaz aktardı. Bu... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T00:30+0300
2022-06-25T00:30+0300
2022-06-25T00:30+0300
türkiye
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
sıvılaştırılmış doğalgaz
ertuğrul gazi
lng
sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)
lng tankeri
fsru
recep tayyip erdoğan
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Türkiye’nin enerji arzı güvenliğine yönelik farklı kaynakların kullanılması ve enerjinin depolanması için geçtiğimiz yıl devreye giren Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi bir yılda sisteme 2,1 milyar metreküplük gaz aktardı.Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliği için yatırımları arasında yer alan gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından satın alındı. Bu adımla doğalgaz giriş kapasiteleri yükseltilmesi hedeflendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla açılışı gerçekleşen Ertuğrul Gazi FSRU gemisi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hizmete girdi.Aradan geçen tam 1 yılda Ertuğrul Gazi, Türkiye'nin doğalgaz arzına katkı sağladı. Bu süre zarfında Ertuğrul Gazi'ye gemiden gemiye tam 24 defa LNG transferi gerçekleşti. Bunun sonucunda Ertuğrul Gazi 2,1 milyar metreküp doğalgazı ulusal sisteme aktardı. Ertuğrul Gazi gemisinin 1 yıllık performansı, İstanbul'daki konutların 6 aylık, Ankara'daki konutların 1 yıllık, İzmir'deki konutların ise 3 yıllık tüketiminin karşılanması anlamına geliyor.Saros FSRU tesisi için çalışmalar sürüyorDoğal gaz giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama alanında da yatırımlar sürdürülüyor. Silivri yer altı doğalgaz depolama ve Tuz Gölü yer altı doğalgaz depolama tesislerinde de kapasiteler artırılırken, Saros yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Türkiye’nin enerji kapasitesi artırılması planlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/bakan-donmez-2021-yili-madende-rekorlarin-yili-oldu-1057907711.html
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doğalgaz, doğalgaz boru hattı, sıvılaştırılmış doğalgaz, ertuğrul gazi, lng, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng), lng tankeri, fsru, recep tayyip erdoğan, fatih dönmez, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş), botaş
Ertuğrul Gazi gemisi 1 yılda 2,1 milyar metreküp gazı sisteme aktardı
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Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi gemisi bir yılda sisteme 2,1 milyar metreküplük gaz aktardı. Bu gaz İstanbul'un 6 aylık, Ankara'nın 1 yıllık, İzmir'in ise 3 yıllık konutlardaki doğalgaz tüketimine denk geliyor.
Türkiye’nin enerji arzı güvenliğine yönelik farklı kaynakların kullanılması ve enerjinin depolanması için geçtiğimiz yıl devreye giren Türkiye'nin ilk yüzer sıvı doğalgaz (LNG) depolama ve gazlaştırma gemisi (FSRU) Ertuğrul Gazi bir yılda sisteme 2,1 milyar metreküplük gaz aktardı.
Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliği için yatırımları arasında yer alan gemi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı öncülüğünde, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından satın alındı. Bu adımla doğalgaz giriş kapasiteleri yükseltilmesi hedeflendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılımıyla açılışı gerçekleşen Ertuğrul Gazi FSRU gemisi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hizmete girdi.
Aradan geçen tam 1 yılda Ertuğrul Gazi, Türkiye'nin doğalgaz arzına katkı sağladı. Bu süre zarfında Ertuğrul Gazi'ye gemiden gemiye tam 24 defa LNG transferi gerçekleşti. Bunun sonucunda Ertuğrul Gazi 2,1 milyar metreküp doğalgazı ulusal sisteme aktardı. Ertuğrul Gazi gemisinin 1 yıllık performansı, İstanbul'daki konutların 6 aylık, Ankara'daki konutların 1 yıllık, İzmir'deki konutların ise 3 yıllık tüketiminin karşılanması anlamına geliyor.
Saros FSRU tesisi için çalışmalar sürüyor
Doğal gaz giriş kapasitelerini artırmanın yanında depolama alanında da yatırımlar sürdürülüyor. Silivri yer altı doğalgaz depolama ve Tuz Gölü yer altı doğalgaz depolama tesislerinde de kapasiteler artırılırken, Saros yüzer LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi çalışmaları ise devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Türkiye’nin enerji kapasitesi artırılması planlanıyor.