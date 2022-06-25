https://tr.sputniknews.com/20220625/falaka-davasindaki-ilk-durusma-sanik-gelmeyince-ertelendi-1057910983.html

'Falaka’ davasındaki ilk duruşma sanık gelmeyince ertelendi

'Falaka’ davasındaki ilk duruşma sanık gelmeyince ertelendi

Kadınları para karşılığında falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan Erkan T. 'ye 9 yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sanık ve müşteki eşi... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T00:25+0300

2022-06-25T00:25+0300

2022-06-25T00:27+0300

türkiye

falaka

kadın

melikgazi

kayseri

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargocu Erkan T.'nin, 2 ayrı suçtan toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık ve müşteki eşi gelmeyince duruşma ertelendi.Bir kargo şirketinde çalışan Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları falakaya yatırdı. Olay, Melikgazi ilçesi, Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T. başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. gözaltına alındı.‘Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım’ demiştiErkan T., emniyetteki ifadesinde, "10 yıldır evliyim. Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Kadınların isimlerini hatırlamıyorum. Kadınlarla sosyal medya üzerinden tanışmıştım. Bu görüntüler çekildiğinde evde kimse yoktu. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Görüntülerdeki kadınlara para verdim. Bu videoları çekerek, internet fenomeni ve para kazanmak istiyordum. Ancak çektiğim görüntüler sosyal medyada uygunsuz görüldüğü için yüklenmedi sonrasında videolar telefonumda duruyordu. Bu olayda kadınların rızası olduğu için suç olabileceğini düşünmedim" dedi.‘Eşinin diğer kadınlardan haberi yoktu’Soruşturma kapsamında Erkan T.'nin eşi H.T.'nin ifadesine başvuruldu. H.T. ifadesinde "Erkan T. ile 10 yıllık evliyiz, iki çocuğumuz var. Görüntülerde ayağı eşarpla bağlanarak, falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Eşim, zaman zaman beni falakaya yatırdı. Ben de ev huzurumun bozulmaması için Erkan'ın, bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla diğer kadınları gördüm. Diğer kadınlardan hiç haberim yoktu. Görüntülerdeki kadınların kim olduğunu bilmiyorum. O kadınlardan ve falakanın evimde yapıldığından haberim yok. Eşim Erkan T.'den şikayetçi değilim" dedi. Diğer kadınlar ise şikayet için başvuruda bulunmadı. Erkan T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.9 yıl hapis cezası istendiSoruşturma kapmasında Erkan T. hakkında, eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.DHA’dan aktarılana göre, Kayseri 15'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık Erkan T.'nin yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Erkan T. ile eşi H.T. katılmadı. Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile eksiklerin de giderilmesi için duruşmayı erteledi

https://tr.sputniknews.com/20220428/kadinlara-para-verip-falakaya-yatiran-kargocuya-9-yil-hapis-istemi-1055919985.html

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falaka, kadın, melikgazi, kayseri