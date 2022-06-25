https://tr.sputniknews.com/20220625/gumruk-vergilerinde-yeni-duzenleme-1057935517.html

Gümrük vergilerinde yeni düzenleme

Gümrük vergilerinde yeni düzenleme

Yerli üretimi olmayan bazı hammadde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri düşürüldü. Etil alkolde ise, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla dökme... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T19:04+0300

2022-06-25T19:04+0300

2022-06-25T19:10+0300

türkiye

resmi gazete

hammadde

gümrük

gümrük vergisi

etil alkol

türkiye

ambalaj

avrupa birliği

islam konferansı teşkilatı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı sanayi ürünlerine yönelik İthalat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapıldı. Bloomberg HT'nin haberine göre kararla, Türkiye'de yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri sanayicilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak düşürüldü.İKT ülkeleri arasında gümrük tarifesi düzenlemesiResmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de "İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması" kapsamında düzenlemeye girildi.Anlaşma kapsamında düzenlenen tarife indirimlerine ilişkin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS), Türkiye ve söz konusu anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini tamamlamış İKT üyesi 12 ülke (Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı) arasında geçerli olmak üzere İthalat Rejimi Kararı'na yansıtıldı.Anlaşma kapsamında, 12'li gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında 416 temel tarım ürünü, 295 balıkçılık ürünü ve 96 demir-çelik ürününde gümrük vergisi düzenlemesine gidildi.Etil alkolde gümrük vergisi artırıldıDiğer bir kararla, sanayi ürünlerinde kullanılan etil alkolde yerli üretimin desteklenmesi amacıyla dökme olanlarda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 25, ambalajlı olanlarda yüzde 15 olarak uygulanan gümrük vergisi ise yüzde 30 olarak belirlendi.Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

türkiye

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resmi gazete, hammadde, gümrük, gümrük vergisi, etil alkol, türkiye, ambalaj, avrupa birliği, islam konferansı teşkilatı