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Gümrük vergilerinde yeni düzenleme
Gümrük vergilerinde yeni düzenleme
Yerli üretimi olmayan bazı hammadde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri düşürüldü. Etil alkolde ise, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla dökme... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T19:04+0300
2022-06-25T19:10+0300
türkiye
resmi gazete
hammadde
gümrük
gümrük vergisi
etil alkol
türkiye
ambalaj
avrupa birliği
islam konferansı teşkilatı
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı sanayi ürünlerine yönelik İthalat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapıldı. Bloomberg HT'nin haberine göre kararla, Türkiye'de yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri sanayicilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak düşürüldü.İKT ülkeleri arasında gümrük tarifesi düzenlemesiResmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de "İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması" kapsamında düzenlemeye girildi.Anlaşma kapsamında düzenlenen tarife indirimlerine ilişkin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS), Türkiye ve söz konusu anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini tamamlamış İKT üyesi 12 ülke (Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı) arasında geçerli olmak üzere İthalat Rejimi Kararı'na yansıtıldı.Anlaşma kapsamında, 12'li gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında 416 temel tarım ürünü, 295 balıkçılık ürünü ve 96 demir-çelik ürününde gümrük vergisi düzenlemesine gidildi.Etil alkolde gümrük vergisi artırıldıDiğer bir kararla, sanayi ürünlerinde kullanılan etil alkolde yerli üretimin desteklenmesi amacıyla dökme olanlarda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 25, ambalajlı olanlarda yüzde 15 olarak uygulanan gümrük vergisi ise yüzde 30 olarak belirlendi.Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
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resmi gazete, hammadde, gümrük, gümrük vergisi, etil alkol, türkiye, ambalaj, avrupa birliği, islam konferansı teşkilatı

Gümrük vergilerinde yeni düzenleme

19:04 25.06.2022 (güncellendi: 19:10 25.06.2022)
© AA Resmi Gazete
 Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
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Yerli üretimi olmayan bazı hammadde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri düşürüldü. Etil alkolde ise, yerli üretimin desteklenmesi amacıyla dökme olanlarda gümrük vergisi yüzde 25'e ambalajlı olanlarda ise yüzde 30'a yükseltildi. Bazı hammadde ve ara mamullerin gümrük vergileri indirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı sanayi ürünlerine yönelik İthalat Rejimi Kararı'nda değişiklik yapıldı.
Bloomberg HT'nin haberine göre kararla, Türkiye'de yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham madde ve ara mamullere uygulanan gümrük vergileri sanayicilerin girdi maliyetlerini düşürmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) ile eş zamanlı olarak düşürüldü.

İKT ülkeleri arasında gümrük tarifesi düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de "İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Çerçeve Anlaşması" kapsamında düzenlemeye girildi.
Anlaşma kapsamında düzenlenen tarife indirimlerine ilişkin Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS), Türkiye ve söz konusu anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini tamamlamış İKT üyesi 12 ülke (Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşimi Krallığı) arasında geçerli olmak üzere İthalat Rejimi Kararı'na yansıtıldı.
Anlaşma kapsamında, 12'li gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında 416 temel tarım ürünü, 295 balıkçılık ürünü ve 96 demir-çelik ürününde gümrük vergisi düzenlemesine gidildi.

Etil alkolde gümrük vergisi artırıldı

Diğer bir kararla, sanayi ürünlerinde kullanılan etil alkolde yerli üretimin desteklenmesi amacıyla dökme olanlarda yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi yüzde 25, ambalajlı olanlarda yüzde 15 olarak uygulanan gümrük vergisi ise yüzde 30 olarak belirlendi.
Karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
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