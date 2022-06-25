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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
hakim
savcı
resmi gazete
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının ataması, 19 Haziran tarihli atama kararı ile gerçekleştirildi.Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince yapıldı.
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hakim, savcı, resmi gazete

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

02:13 25.06.2022 (güncellendi: 02:15 25.06.2022)
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
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Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre, 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının ataması, 19 Haziran tarihli atama kararı ile gerçekleştirildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK), 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 5 bin 75 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı ile 351 idari yargı hakim ve savcısının ataması, 19 Haziran tarihli atama kararı ile gerçekleştirildi.
Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince yapıldı.
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