https://tr.sputniknews.com/20220625/iranda-56-buyuklugunde-deprem-1057917726.html

İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem

İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem

İran körfezinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T09:41+0300

2022-06-25T09:41+0300

2022-06-25T09:41+0300

dünya

iran

deprem

artçı

can kaybı

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İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Çarek Limanı ve Kiş Adası yakınlarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 22 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer aynı bölgede son 10 gün içinde 100’e yakın deprem ve artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Hürmüzgan'da en son deprem 22 Haziran'da 5.2 büyüklüğünde ve yerin 10 kilometre altında meydana gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220623/1057811521.html

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iran, deprem, artçı, can kaybı