https://tr.sputniknews.com/20220625/iranda-56-buyuklugunde-deprem-1057917726.html
İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem
İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem
İran körfezinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T09:41+0300
2022-06-25T09:41+0300
2022-06-25T09:41+0300
dünya
iran
deprem
artçı
can kaybı
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İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Çarek Limanı ve Kiş Adası yakınlarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 22 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer aynı bölgede son 10 gün içinde 100’e yakın deprem ve artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Hürmüzgan'da en son deprem 22 Haziran'da 5.2 büyüklüğünde ve yerin 10 kilometre altında meydana gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220623/1057811521.html
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iran, deprem, artçı, can kaybı
İran’da 5.6 büyüklüğünde deprem
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İran körfezinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bulunan Çarek Limanı ve Kiş Adası yakınlarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 22 kilometre olarak açıklanan depremde, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Yetkililer aynı bölgede son 10 gün içinde 100’e yakın deprem ve artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.
Hürmüzgan'da en son deprem 22 Haziran'da 5.2 büyüklüğünde ve yerin 10 kilometre altında meydana gelmişti.