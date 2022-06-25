https://tr.sputniknews.com/20220625/istanbula-elektrikli-akilli-bisiklet-paylasim-sistemi-kuruluyor-1057917575.html
İstanbul’da elektrikli akıllı bisiklet paylaşım sistemi kuruluyor
İstanbul’da elektrikli akıllı bisiklet paylaşım sistemi kuruluyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, elektrik destekli akıllı bisiklet paylaşım sistemi kuruyor. Projenin ihalesi İBB tarafından 6 Temmuz'da yapılacak. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T09:24+0300
2022-06-25T09:24+0300
2022-06-25T09:30+0300
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
bisiklet
yaşam
ekrem imamoğlu
e-bike
ihale
ispark
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımın üzerindeki yükün hafifletilmesi ve karbon salınımını azaltılması hedeflerine çözüm olarak bisiklet yatırımları yapmaya devam ediyor.Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet (E-Bike) Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletmesi İşi, İspark’ın Ümraniye’deki binasında, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 'kapalı teklif' usulüne göre gerçekleştirilecek.Proje için toplam muhammen bedel 86.7 milyon TL olarak belirlendi. Yeni bisiklet projesinin 13 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220618/imamoglu-ilk-kent-lokantasini-acti-temel-cozum-ulkenin-iyi-bir-ekonomi-yonetimine-kavusmasi-1057577028.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), bisiklet, ekrem imamoğlu, e-bike, ihale, ispark
İstanbul’da elektrikli akıllı bisiklet paylaşım sistemi kuruluyor
09:24 25.06.2022 (güncellendi: 09:30 25.06.2022) Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, elektrik destekli akıllı bisiklet paylaşım sistemi kuruyor. Projenin ihalesi İBB tarafından 6 Temmuz'da yapılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımın üzerindeki yükün hafifletilmesi ve karbon salınımını azaltılması hedeflerine çözüm olarak bisiklet yatırımları yapmaya devam ediyor.
Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet (E-Bike) Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletmesi İşi, İspark’ın Ümraniye’deki binasında, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 'kapalı teklif' usulüne göre gerçekleştirilecek.
Proje için toplam muhammen bedel 86.7 milyon TL olarak belirlendi. Yeni bisiklet projesinin 13 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörüldü.