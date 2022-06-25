https://tr.sputniknews.com/20220625/istanbula-elektrikli-akilli-bisiklet-paylasim-sistemi-kuruluyor-1057917575.html

İstanbul’da elektrikli akıllı bisiklet paylaşım sistemi kuruluyor

İstanbul’da elektrikli akıllı bisiklet paylaşım sistemi kuruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, elektrik destekli akıllı bisiklet paylaşım sistemi kuruyor. Projenin ihalesi İBB tarafından 6 Temmuz'da yapılacak. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T09:24+0300

2022-06-25T09:24+0300

2022-06-25T09:30+0300

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

bisiklet

yaşam

ekrem imamoğlu

e-bike

ihale

ispark

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1043842436_0:36:660:407_1920x0_80_0_0_0beb7aea0562d4170f7229ac3dd0c5ee.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımın üzerindeki yükün hafifletilmesi ve karbon salınımını azaltılması hedeflerine çözüm olarak bisiklet yatırımları yapmaya devam ediyor.Elektrik Destekli Akıllı Bisiklet (E-Bike) Paylaşım Sistemi Kurulum ve İşletmesi İşi, İspark’ın Ümraniye’deki binasında, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 11.00’de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre 'kapalı teklif' usulüne göre gerçekleştirilecek.Proje için toplam muhammen bedel 86.7 milyon TL olarak belirlendi. Yeni bisiklet projesinin 13 Mayıs 2025 tarihine kadar tamamlanması öngörüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220618/imamoglu-ilk-kent-lokantasini-acti-temel-cozum-ulkenin-iyi-bir-ekonomi-yonetimine-kavusmasi-1057577028.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), bisiklet, ekrem imamoğlu, e-bike, ihale, ispark