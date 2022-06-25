https://tr.sputniknews.com/20220625/istanbulda-yapimi-devam-eden-iki-metro-hattinin-ihalesi-yenilenecek-1057940243.html

İstanbul'da yapımı devam eden iki metro hattının ihalesi yenilenecek

İstanbul'da yapımı devam eden iki metro hattının ihalesi yenilenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yapım aşamasında olan Kaynarca-Pendik-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı metro hatlarının ihalelerinin yenileneceğini bildirdi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T21:43+0300

2022-06-25T21:43+0300

2022-06-25T21:43+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

metro

kaynarca

pendik

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İstanbul'da belirlenen bitiş takviminin gerisinde kalan, fiziki ilerlemeleri yüzde 15’i geçemeyen 2 metro hattı inşaatı için ihale yenilenecek. İBB'den yapılan açıklamada, Kaynarca-Pendik-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı metro hatlarının belirlenen bitiş takviminin gerisinde kaldığı ve fiziki ilerlemelerinin yüzde 15'i geçemediği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere verildi:" Belirlenen bitiş takviminin gerisinde kalan, fiziki ilerlemeleri yüzde 15’i geçemeyen 2 metro hattı inşaatı için ihale yenilenecek. Kaynarca - Pendik – Tuzla ve Kirazlı -Halkalı Metro inşaatlarını gerçekleştiren mevcut yüklenici firmaların değiştirilecek. 2 metro hattı için yeniden ihale yapılacak. Yetersiz kalan mevcut firmalar yerine işi daha hızlı yapacak yüklenici firmalar belirlenip, sahaya davet edilecek""Kaynarca-Pendik-Tuzla ve Kirazlı-Halkalı metro inşaatlarını gerçekleştiren mevcut yüklenici firmalar değiştirilecek. İki metro hattı için yeniden ihale yapılacak" bilgisi verilen açıklamada, ihalede, metro hatlarında yetersiz kalan mevcut firmalar yerine işi daha hızlı yapacak yüklenici firmaların belirleneceği ve sahaya davet edileceği kaydedildi.İBB'nin metro hatlarının ihalesini yenilemesini değerlendiren İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, İBB'nin her iki metro hattı için gerekli ilerlemeyi sağlayamaması ve gerekli adımları atmamasından dolayı ihalelerin teknik olarak yenilenmesinin ortaya çıktığını söyledi.Her iki metro hattı için de üç yılda yüzde 16'ya kadar ilerleme sağlanamadığını anlatan Özdemir, "Bunun tek müsebbibi, İBB'dir. İBB üzerine düşeni yapsaydı, bu ihaleler yenilenmeyecekti. Şimdi inşaatların durması söz konusudur. Yeniden ihale için ilana çıkılacak vesaire... Bu ciddi bir zaman kaybı oluşturacaktır. İBB yine aynı mantıkla devam edeceği için maalesef İstanbul adına bu 5 yıllık dönemde fazla bir ilerleme yaşanmayacaktır" diye konuştu.'3 yıl boyunca hat başına yalnızca 600 metre ilerleyebilmişler'AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ejder Batur, AK Partili İBB döneminde, Kirazlı-Halkalı Metro hattının yüzde 4 seviyelerinde olduğunu söyledi.İBB'nin, CHP yönetimine geçmesinin ardından metro hattının üç yılda sadece yüzde 5 ilerleyebildiğini ve şu anda yüzde 9 seviyelerinde olduğunu dile getiren Batur, Kaynarca-Pendik-Tuzla hattında da yüzde 8-9'luk bir ilerleme sağlayabildiklerini belirtti.Her iki metro hattı için dış finansman ihtiyacı olarak İBB Meclisi'nden istedikleri borçlanma yetkisini AK Parti Grubu olarak verdiklerini ve kredi bulunduğunu hatırlatan Batur, şunları anlattı:İBB'nin, geçmişte Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek (Sarıgazi-Taşdelen) metro hattını şaftlarına hafriyat dökerek kapattığını, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında kredi almasına rağmen yüklenicilere olan ödemeleri yapmadıkları için yüklenicilerin inşaatı geçen aylarda durdurduklarını anlatan Batur, diğer yandan ise İBB'nin "Dünyanın aynı anda 10 metro yapan tek şehri" diye de reklam yapmaktan, tezvirat ve dezenformasyon yapmaktan çekinmediğini kaydetti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İstanbul'da yaptığı metro hatlarında yılda hat başına 4.2 kilometre ilerlemeler sağlandığını ama yeni İBB yönetiminin, görevde olduğu 3 yıl boyunca hat başına yalnızca 600 metre ilerleyebildiğini aktaran Batur, sözlerini şöyle tamamladı:

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, kaynarca, pendik