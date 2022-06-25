https://tr.sputniknews.com/20220625/kayseride-otomobiliyle-drift-yapmak-isteyen-surucu-park-halindeki-araca-carpti-1057914285.html

Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı

Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T02:05+0300

2022-06-25T02:05+0300

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türkiye

kayseri

kocasinan

drift

polis

kavga

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir genç, kullandığı otomobiliyle drift yapmak istedi.Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı.Olayın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan kavgayı, bölgeye gelen polis ekipleri önlemeye çalıştı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kalabalık grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı.Olayda 4 kişi gözaltına alındı.

türkiye

kayseri

kocasinan

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kayseri, kocasinan, drift, polis, kavga