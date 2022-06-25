https://tr.sputniknews.com/20220625/kayseride-otomobiliyle-drift-yapmak-isteyen-surucu-park-halindeki-araca-carpti-1057914285.html
Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı
Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T02:05+0300
2022-06-25T02:05+0300
2022-06-25T02:31+0300
türkiye
kayseri
kocasinan
drift
polis
kavga
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir genç, kullandığı otomobiliyle drift yapmak istedi.Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı.Olayın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan kavgayı, bölgeye gelen polis ekipleri önlemeye çalıştı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kalabalık grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı.Olayda 4 kişi gözaltına alındı.
türkiye
kayseri
kocasinan
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kayseri, kocasinan, drift, polis, kavga
Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı
02:05 25.06.2022 (güncellendi: 02:31 25.06.2022) Abone ol
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir genç, kullandığı otomobiliyle drift yapmak istedi.
Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı.
Olayın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan kavgayı, bölgeye gelen polis ekipleri önlemeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kalabalık grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı.
Olayda 4 kişi gözaltına alındı.