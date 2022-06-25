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Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı
Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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kayseri
kocasinan
drift
polis
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir genç, kullandığı otomobiliyle drift yapmak istedi.Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı.Olayın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan kavgayı, bölgeye gelen polis ekipleri önlemeye çalıştı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kalabalık grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı.Olayda 4 kişi gözaltına alındı.
türkiye
kayseri
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kayseri, kocasinan, drift, polis, kavga

Kayseri'de otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı

02:05 25.06.2022 (güncellendi: 02:31 25.06.2022)
© ALİ GÖÇ-AW653939Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atan sürücü, park halindeki araca çarptı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift atan sürücü, park halindeki araca çarptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© ALİ GÖÇ-AW653939
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobiliyle drift yapmak isteyen sürücü park halindeki araca çarptı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir genç, kullandığı otomobiliyle drift yapmak istedi.
Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, park halindeki araca çarptı.
Olayın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan kavgayı, bölgeye gelen polis ekipleri önlemeye çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler kalabalık grup arasında çıkan kavgayı güçlükle ayırdı.
Olayda 4 kişi gözaltına alındı.
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