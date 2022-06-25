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Komşular arasında 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgası: 2 yaralı
Komşular arasında 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgası: 2 yaralı
Adana'da komşular arası 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgasında 1 kişi tüfekle kolundan, 1 kişi de darp nedeniyle kafasından yaralandı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T22:56+0300
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türkiye
adana
komşu
kavga
patates
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi 1039 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kentte patates başakçılığı yaparak geçimlerini sürdüren Kaya ve Yüksel aileleri arasında akşam saatlerinde 'Yarım çuval fazla patates aldın' tartışması çıktı.Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Kaya ailesinden 2 kişi av tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla 19 yaşındaki Cemile Yüksel kolundan yaralanırken, kardeşi 17 yaşındaki Emirhan ise darp nedeniyle kafasından yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan, sokağın hemen yanında yapılan kır düğününün ise silahlı kavgaya rağmen devam etmesi dikkat çekti.
türkiye
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adana, komşu, kavga, patates

Komşular arasında 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgası: 2 yaralı

22:56 25.06.2022 (güncellendi: 23:03 25.06.2022)
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİAdana'da komşular arası 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgasında 1 kişi tüfekle kolundan, 1 kişi de darp nedeniyle kafasından yaralandı.
Adana'da komşular arası 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgasında 1 kişi tüfekle kolundan, 1 kişi de darp nedeniyle kafasından yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Adana'da komşular arası 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgasında 1 kişi tüfekle kolundan, 1 kişi de darp nedeniyle kafasından yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi 1039 sokakta meydana geldi.
İddiaya göre, kentte patates başakçılığı yaparak geçimlerini sürdüren Kaya ve Yüksel aileleri arasında akşam saatlerinde 'Yarım çuval fazla patates aldın' tartışması çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Kaya ailesinden 2 kişi av tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla 19 yaşındaki Cemile Yüksel kolundan yaralanırken, kardeşi 17 yaşındaki Emirhan ise darp nedeniyle kafasından yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, sokağın hemen yanında yapılan kır düğününün ise silahlı kavgaya rağmen devam etmesi dikkat çekti.
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