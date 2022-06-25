https://tr.sputniknews.com/20220625/komsular-arasinda-yarim-cuval-fazla-patates-aldin-kavgasi-2-yarali-1057941720.html

Komşular arasında 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgası: 2 yaralı

Komşular arasında 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgası: 2 yaralı

Adana'da komşular arası 'Yarım çuval fazla patates aldın' kavgasında 1 kişi tüfekle kolundan, 1 kişi de darp nedeniyle kafasından yaralandı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T22:56+0300

2022-06-25T22:56+0300

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türkiye

adana

komşu

kavga

patates

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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Cumhuriyet Mahallesi 1039 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kentte patates başakçılığı yaparak geçimlerini sürdüren Kaya ve Yüksel aileleri arasında akşam saatlerinde 'Yarım çuval fazla patates aldın' tartışması çıktı.Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada Kaya ailesinden 2 kişi av tüfeğiyle komşularına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalarla 19 yaşındaki Cemile Yüksel kolundan yaralanırken, kardeşi 17 yaşındaki Emirhan ise darp nedeniyle kafasından yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan, sokağın hemen yanında yapılan kır düğününün ise silahlı kavgaya rağmen devam etmesi dikkat çekti.

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adana, komşu, kavga, patates