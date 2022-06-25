https://tr.sputniknews.com/20220625/kuzey-kibrista-5-gundur-suren-orman-yangini-saganak-etkisiyle-sondu-1057914530.html

Kuzey Kıbrıs'ta 5 gündür süren orman yangını sağanak etkisiyle söndü

Kuzey Kıbrıs'ta 5 gündür süren orman yangını sağanak etkisiyle söndü

Kuzey Kıbrıs'ta 21 Haziran'dan bu yana orman yangınının devam ettiği Mersinlik bölgesinde gece yarısı itibarıyla başlayan sağanak alevleri söndürdü. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T02:33+0300

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Kuzey Kıbrıs'ta 5 gündür devam eden orman yangını bölgede başlayan sağanak yağışın etkisiyle söndü.Sağanak, bölge halkı, yetkililer ve yangın söndürme çalışmalarına katılanlar tarafından sevinçle karşılandı.Bölgedeki yetkililer ve görgü tanıkları, sağanak ile birlikte gece saatlerinde çeşitli noktalarda görülen alevlerin söndüğünü belirtti.Lefkoşa ve Girne'de de sağanak görüldü.Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatlusu'da yangının yayılmasını engellemek ve söndürmek için Kriz Merkezi'nin toplandığı Zambak tatil köyünde yağmurun yağması ile yangının söndüğü haberi bizleri çok mutlu etmiştir. Hepimize geçmiş olsun, olağanüstü şartlarda söndürme çalışmalarına katılan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.21 Haziran'da başlayan yangın, Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy köylerini kapsayan yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220625/marmaris-belediye-baskani-oktay-4-gun-boyunca-yuregimizi-yakan-yangin-nihayet-sonduruldu-1057912253.html

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