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Kuzey Kıbrıs'ta 5 gündür süren orman yangını sağanak etkisiyle söndü
Kuzey Kıbrıs'ta 5 gündür süren orman yangını sağanak etkisiyle söndü
Kuzey Kıbrıs'ta 21 Haziran'dan bu yana orman yangınının devam ettiği Mersinlik bölgesinde gece yarısı itibarıyla başlayan sağanak alevleri söndürdü. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T02:33+0300
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dünya
kuzey kıbrıs
kktc
yangın
orman yangını
ersin tatar
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Kuzey Kıbrıs'ta 5 gündür devam eden orman yangını bölgede başlayan sağanak yağışın etkisiyle söndü.Sağanak, bölge halkı, yetkililer ve yangın söndürme çalışmalarına katılanlar tarafından sevinçle karşılandı.Bölgedeki yetkililer ve görgü tanıkları, sağanak ile birlikte gece saatlerinde çeşitli noktalarda görülen alevlerin söndüğünü belirtti.Lefkoşa ve Girne'de de sağanak görüldü.Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatlusu'da yangının yayılmasını engellemek ve söndürmek için Kriz Merkezi'nin toplandığı Zambak tatil köyünde yağmurun yağması ile yangının söndüğü haberi bizleri çok mutlu etmiştir. Hepimize geçmiş olsun, olağanüstü şartlarda söndürme çalışmalarına katılan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.21 Haziran'da başlayan yangın, Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy köylerini kapsayan yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220625/marmaris-belediye-baskani-oktay-4-gun-boyunca-yuregimizi-yakan-yangin-nihayet-sonduruldu-1057912253.html
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kuzey kıbrıs, kktc, yangın, orman yangını, ersin tatar

Kuzey Kıbrıs'ta 5 gündür süren orman yangını sağanak etkisiyle söndü

02:33 25.06.2022
© İHAKuzey Kıbrıs'ta üç farklı bölgede orman yangın çıktı. Türkiye’den gelen 2 helikopter ve 1 uçak yangınlarla mücadeleye destek verdi.
Kuzey Kıbrıs'ta üç farklı bölgede orman yangın çıktı. Türkiye’den gelen 2 helikopter ve 1 uçak yangınlarla mücadeleye destek verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© İHA
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Kuzey Kıbrıs'ta 21 Haziran'dan bu yana orman yangınının devam ettiği Mersinlik bölgesinde gece yarısı itibarıyla başlayan sağanak alevleri söndürdü.
Kuzey Kıbrıs'ta 5 gündür devam eden orman yangını bölgede başlayan sağanak yağışın etkisiyle söndü.
Sağanak, bölge halkı, yetkililer ve yangın söndürme çalışmalarına katılanlar tarafından sevinçle karşılandı.
Bölgedeki yetkililer ve görgü tanıkları, sağanak ile birlikte gece saatlerinde çeşitli noktalarda görülen alevlerin söndüğünü belirtti.

Lefkoşa ve Girne'de de sağanak görüldü.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tatlusu'da yangının yayılmasını engellemek ve söndürmek için Kriz Merkezi'nin toplandığı Zambak tatil köyünde yağmurun yağması ile yangının söndüğü haberi bizleri çok mutlu etmiştir. Hepimize geçmiş olsun, olağanüstü şartlarda söndürme çalışmalarına katılan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

21 Haziran'da başlayan yangın, Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy köylerini kapsayan yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı” açıklamasını yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
TÜRKİYE
Marmaris Belediye Başkanı Oktay: 4 gün boyunca yüreğimizi yakan yangın nihayet söndürüldü
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