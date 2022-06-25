https://tr.sputniknews.com/20220625/lukasenko-moskova-ile-isbirligi-tehditlerin-ustesinden-gelmemize-yardim-ediyor-1057924023.html
Lukaşenko: Moskova ile işbirliği tehditlerin üstesinden gelmemize yardım ediyor
Lukaşenko: Moskova ile işbirliği tehditlerin üstesinden gelmemize yardım ediyor
Belarus lideri Lukaşenko, Minsk ve Moskova arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin, ülkenin küresel zorlukların ve tehditlerin başarıyla üstesinden gelmesi... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T12:42+0300
2022-06-25T12:42+0300
2022-06-25T12:42+0300
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belarus
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rusya
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk ile Moskova arasındaki diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 30. yıldönümü dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir tebrik mesajı yolladı.Belarus Devlet Başkanlığı’nın sitesinde yayınlanan mesajda, “Hem (Rusya-Belarus) Birlik Devleti çerçevesinde, hem de diğer devletlerarası birliklerin parçası olarak Minsk ve Moskova arasındaki yapıcı etkileşimin güçlendirilmesinin, küresel zorlukların ve tehditlerin başarılı bir şekilde üstesinden gelinmesi için gerekli koşulları yarattığına inanıyorum” ifadelerine yer verildi.İki ülkenin diplomatik ilişkilerin kurulması sürecinde birlikte uzun bir yol kat ettiği, kapsamlı stratejik ortaklık ve derin entegrasyon için sağlam bir temel oluşturduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:“İki halkın yakın verimli işbirliğine meyilli olması coğrafi yakınlıkları, yüzyıllar boyunca oluşturulan ayrılmaz kültürel ve manevi bağları ve ortak kahramanlık geçmişi ile önceden belirlenmiş doğal bir süreçtir.”
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Lukaşenko: Moskova ile işbirliği tehditlerin üstesinden gelmemize yardım ediyor
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Belarus lideri Lukaşenko, Minsk ve Moskova arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin, ülkenin küresel zorlukların ve tehditlerin başarıyla üstesinden gelmesi için koşullar yarattığını belirtti.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk ile Moskova arasındaki diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 30. yıldönümü dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir tebrik mesajı yolladı.
Belarus Devlet Başkanlığı’nın sitesinde yayınlanan mesajda, “Hem (Rusya-Belarus) Birlik Devleti çerçevesinde, hem de diğer devletlerarası birliklerin parçası olarak Minsk ve Moskova arasındaki yapıcı etkileşimin güçlendirilmesinin, küresel zorlukların ve tehditlerin başarılı bir şekilde üstesinden gelinmesi için gerekli koşulları yarattığına inanıyorum” ifadelerine yer verildi.
İki ülkenin diplomatik ilişkilerin kurulması sürecinde birlikte uzun bir yol kat ettiği, kapsamlı stratejik ortaklık ve derin entegrasyon için sağlam bir temel oluşturduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:
“İki halkın yakın verimli işbirliğine meyilli olması coğrafi yakınlıkları, yüzyıllar boyunca oluşturulan ayrılmaz kültürel ve manevi bağları ve ortak kahramanlık geçmişi ile önceden belirlenmiş doğal bir süreçtir.”