https://tr.sputniknews.com/20220625/lukasenko-moskova-ile-isbirligi-tehditlerin-ustesinden-gelmemize-yardim-ediyor-1057924023.html

Lukaşenko: Moskova ile işbirliği tehditlerin üstesinden gelmemize yardım ediyor

Lukaşenko: Moskova ile işbirliği tehditlerin üstesinden gelmemize yardım ediyor

Belarus lideri Lukaşenko, Minsk ve Moskova arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin, ülkenin küresel zorlukların ve tehditlerin başarıyla üstesinden gelmesi... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T12:42+0300

2022-06-25T12:42+0300

2022-06-25T12:42+0300

dünya

belarus

aleksandr lukaşenko

rusya

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk ile Moskova arasındaki diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 30. yıldönümü dolayısıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bir tebrik mesajı yolladı.Belarus Devlet Başkanlığı’nın sitesinde yayınlanan mesajda, “Hem (Rusya-Belarus) Birlik Devleti çerçevesinde, hem de diğer devletlerarası birliklerin parçası olarak Minsk ve Moskova arasındaki yapıcı etkileşimin güçlendirilmesinin, küresel zorlukların ve tehditlerin başarılı bir şekilde üstesinden gelinmesi için gerekli koşulları yarattığına inanıyorum” ifadelerine yer verildi.İki ülkenin diplomatik ilişkilerin kurulması sürecinde birlikte uzun bir yol kat ettiği, kapsamlı stratejik ortaklık ve derin entegrasyon için sağlam bir temel oluşturduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:“İki halkın yakın verimli işbirliğine meyilli olması coğrafi yakınlıkları, yüzyıllar boyunca oluşturulan ayrılmaz kültürel ve manevi bağları ve ortak kahramanlık geçmişi ile önceden belirlenmiş doğal bir süreçtir.”

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