https://tr.sputniknews.com/20220625/marmaris-belediye-baskani-oktay-4-gun-boyunca-yuregimizi-yakan-yangin-nihayet-sonduruldu-1057912253.html
Marmaris Belediye Başkanı Oktay: 4 gün boyunca yüreğimizi yakan yangın nihayet söndürüldü
Marmaris Belediye Başkanı Oktay: 4 gün boyunca yüreğimizi yakan yangın nihayet söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinin Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran akşamı iddiaya göre bir kişinin attığı izmarit nedeniyle başlayan... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T01:13+0300
2022-06-25T01:13+0300
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı” açıklamasını yaptı.Sosyal medya hesabından 4 günün sonunda Marmaris’teki yangın ile ilgili bilgi veren Oktay, şu ifadeleri kullandı:“21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı. Öncelikle yangının söndürülmesinde canını hiçe sayarak alevlerin içine dalan, gece gündüz demeden mücadele eden tüm ekiplere; belediye çalışanlarımıza ve bu süreçte yüreği bizimle atan herkese teşekkür ederim. Şimdi Marmaris olarak yeniden ayağa kalkacağız ve bir kez daha hep birlikte yaralarımızı saracağız. Hepimize çok büyük geçmiş olsun.”
https://tr.sputniknews.com/20220624/tarim-ve-orman-bakani-kirisci-marmaristeki-yanginda-4-bin-500-hektarlik-alanin-zarar-gordu-1057905902.html
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yangın, marmaris, belediye, belediye başkanı, açıklama
Marmaris Belediye Başkanı Oktay: 4 gün boyunca yüreğimizi yakan yangın nihayet söndürüldü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinin Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran akşamı iddiaya göre bir kişinin attığı izmarit nedeniyle başlayan başlayan yangın, dördüncü günün sonunda söndürüldü.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı” açıklamasını yaptı.
Sosyal medya hesabından 4 günün sonunda Marmaris’teki yangın ile ilgili bilgi veren Oktay, şu ifadeleri kullandı:
“21 Haziran Salı günü saat 20.00’de başlayan ve 4 gün boyunca yüreğimizi yakan, binlerce hektar ormanımızı ve yaban hayatını yok eden yangın; resmi açıklamalara göre nihayet söndürüldü ve soğutma çalışmaları başladı.
Öncelikle yangının söndürülmesinde canını hiçe sayarak alevlerin içine dalan, gece gündüz demeden mücadele eden tüm ekiplere; belediye çalışanlarımıza ve bu süreçte yüreği bizimle atan herkese teşekkür ederim. Şimdi Marmaris olarak yeniden ayağa kalkacağız ve bir kez daha hep birlikte yaralarımızı saracağız. Hepimize çok büyük geçmiş olsun.”