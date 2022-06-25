https://tr.sputniknews.com/20220625/marmariste-yanginin-ardindan-geriye-kalanlar-goruntulendi-1057926725.html
Marmaris'te yangının ardından geriye kalanlar görüntülendi
Marmaris'te yangının ardından geriye kalanlar görüntülendi
Muğla Marmaris'te başlayan ve dört gün süren orman yangını sonrası küle dönen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T14:03+0300
2022-06-25T14:03+0300
2022-06-25T14:03+0300
yaşam
marmaris
yangın
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
muğla
doğa
çevre
itfaiye ekipleri
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dört gün sonra kontrol altına alındı. Bölgede 4 bin 500 ekip karadan araçlarla, havadan ise 64 araç ile müdahalede bulunuldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ise hem havadan, hem karadan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan, 4 bin 500 hektarlık yanan ormanlar dron ile görüntülenirken, yemyeşil ormanların yok olduğu görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220625/marmaristeki-yangindan-yarali-kurtulan-esek-tedavi-altina-alindi-1057925677.html
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marmaris, yangın, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, muğla, doğa, çevre, itfaiye ekipleri, müdahale, türkiye
Marmaris'te yangının ardından geriye kalanlar görüntülendi
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Muğla Marmaris'te başlayan ve dört gün süren orman yangını sonrası küle dönen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dört gün sonra kontrol altına alındı. Bölgede 4 bin 500 ekip karadan araçlarla, havadan ise 64 araç ile müdahalede bulunuldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ise hem havadan, hem karadan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan, 4 bin 500 hektarlık yanan ormanlar dron ile görüntülenirken, yemyeşil ormanların yok olduğu görüldü.