https://tr.sputniknews.com/20220625/marmariste-yanginin-ardindan-geriye-kalanlar-goruntulendi-1057926725.html

Marmaris'te yangının ardından geriye kalanlar görüntülendi

Marmaris'te yangının ardından geriye kalanlar görüntülendi

Muğla Marmaris'te başlayan ve dört gün süren orman yangını sonrası küle dönen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T14:03+0300

2022-06-25T14:03+0300

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yaşam

marmaris

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orman

orman yangını

tarım ve orman bakanlığı

muğla

doğa

çevre

itfaiye ekipleri

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını dört gün sonra kontrol altına alındı. Bölgede 4 bin 500 ekip karadan araçlarla, havadan ise 64 araç ile müdahalede bulunuldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ise hem havadan, hem karadan çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Diğer yandan, 4 bin 500 hektarlık yanan ormanlar dron ile görüntülenirken, yemyeşil ormanların yok olduğu görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220625/marmaristeki-yangindan-yarali-kurtulan-esek-tedavi-altina-alindi-1057925677.html

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