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https://tr.sputniknews.com/20220625/meksikada-4-bin-kisilik-gocmen-kafilesi-yola-cikti-1057912221.html
Meksika’da 4 bin kişilik göçmen kafilesi yola çıktı
Meksika’da 4 bin kişilik göçmen kafilesi yola çıktı
Meksika’nın güneyinde 4 bin kişilik yeni bir göçmen kafilesinin ABD’ye doğru yola çıktığı bildirildi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T01:12+0300
2022-06-25T01:12+0300
dünya
abd
meksika
göçmen krizi
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Meksika’da çoğunluğu Venezuela, Haiti ve Orta Amerikalı en az 4 bin kişiden oluşan yeni bir göçmen kafilesi güneydeki Chiapas eyaletinin Tapachula şehrinden yola çıktı. Göçmenlerin sıcak havaya rağmen yürüyerek kuzeye doğru ilerlediği ve hedeflerinin ABD’ye ulaşmak olduğu belirtildi. Ülkelerini terk ederek Guatemala sınırından Meksika’ya ulaşan düzensiz göçmenler, ABD’ye olan yolculuklarına devam edebilmek için Meksikalı yetkililerden talep ettikleri ve ülkede yasal olarak seyahat edebilmelerini sağlayacak belgelerin kendilerine verilmediği için toplu halde yürüyüş kararı aldıklarını ifade etti. Çoğunlukla erkeklerden oluşan göçmen kafilesinin içinde az da olsa kadınların ve çocukların da bulunduğu göze çarpıyor. Yolculuklarının ilk gününde 15 kilometre yol kat eden göçmenler, Meksikalı yetkililerden kendilerine otobüslerle ABD sınırına ulaşmak için gerekli izinleri vermelerini talep etti. Meksika’da son olarak 6 Haziran’da 15 bin kişiden oluşan ve ülkedeki en büyük düzensiz göçmen hareketi kabul edilen kafile yine Tapachula şehrinden yola çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220315/abdnin-meksika-sinirinda-duzensiz-gocmen-girisi-subatta-yuzde-7-artti-1054744746.html
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abd, meksika, göçmen krizi

Meksika’da 4 bin kişilik göçmen kafilesi yola çıktı

01:12 25.06.2022
© REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZMeksika - göçmen
Meksika - göçmen - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© REUTERS / JOSE LUIS GONZALEZ
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Meksika’nın güneyinde 4 bin kişilik yeni bir göçmen kafilesinin ABD’ye doğru yola çıktığı bildirildi.
Meksika’da çoğunluğu Venezuela, Haiti ve Orta Amerikalı en az 4 bin kişiden oluşan yeni bir göçmen kafilesi güneydeki Chiapas eyaletinin Tapachula şehrinden yola çıktı. Göçmenlerin sıcak havaya rağmen yürüyerek kuzeye doğru ilerlediği ve hedeflerinin ABD’ye ulaşmak olduğu belirtildi.

Ülkelerini terk ederek Guatemala sınırından Meksika’ya ulaşan düzensiz göçmenler, ABD’ye olan yolculuklarına devam edebilmek için Meksikalı yetkililerden talep ettikleri ve ülkede yasal olarak seyahat edebilmelerini sağlayacak belgelerin kendilerine verilmediği için toplu halde yürüyüş kararı aldıklarını ifade etti.


Çoğunlukla erkeklerden oluşan göçmen kafilesinin içinde az da olsa kadınların ve çocukların da bulunduğu göze çarpıyor. Yolculuklarının ilk gününde 15 kilometre yol kat eden göçmenler, Meksikalı yetkililerden kendilerine otobüslerle ABD sınırına ulaşmak için gerekli izinleri vermelerini talep etti.

Meksika’da son olarak 6 Haziran’da 15 bin kişiden oluşan ve ülkedeki en büyük düzensiz göçmen hareketi kabul edilen kafile yine Tapachula şehrinden yola çıkmıştı.
Orta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
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