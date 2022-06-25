https://tr.sputniknews.com/20220625/mit-yunanistan-istihbarati-adina-turkiyeye-yonelik-casusluk-yapan-kisiyi-yakaladi-1057928188.html
MİT, Yunanistan istihbaratı adına Türkiye'ye yönelik casusluk yapan kişiyi yakaladı
MİT, Yunanistan istihbaratı adına Türkiye'ye yönelik casusluk yapan kişiyi yakaladı
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T14:57+0300
2022-06-25T14:57+0300
2022-06-25T15:01+0300
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MİT, Yunanistan istihbaratı adına Türkiye'ye yönelik casusluk yapan kişiyi yakaladı
14:57 25.06.2022 (güncellendi: 15:01 25.06.2022) Abone ol
Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı