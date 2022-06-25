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https://tr.sputniknews.com/20220625/muglada-104-gocmen-kurtarildi-1057910333.html
Muğla'da 104 göçmen kurtarıldı
Muğla'da 104 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salları içinde 104 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
muğla
datça
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Can salları içinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik, bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içindeki 104 göçmen kurtarıldı.Can salları içinde Türkiye’yi yasa dışı yolardan terk etmeye çalışan 3 şahıs da yakalandı.
https://tr.sputniknews.com/20220624/izmirde-226-kacak-gocmen-sinir-disi-edildi-1057906490.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, muğla, datça, sahil güvenlik

Muğla'da 104 göçmen kurtarıldı

00:06 25.06.2022
© İHAMuğla’nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salları içinde 104 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salları içinde 104 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© İHA
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Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında açık denizde sürüklenen can salları içinde 104 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Can salları içinde göçmenlerin bulunduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik, bölgeye kurtarma botu gönderdi.
Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salları içindeki 104 göçmen kurtarıldı.
Can salları içinde Türkiye’yi yasa dışı yolardan terk etmeye çalışan 3 şahıs da yakalandı.
İzmir’de 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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İzmir’de 226 kaçak göçmen sınır dışı edildi
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