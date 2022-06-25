https://tr.sputniknews.com/20220625/mustafa-sarigul-atinada-turk-bayragi-acarak-seslendi-barisa-gel-micotakis-1057927068.html
Mustafa Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açarak seslendi: 'Barışa gel Miçotakis'
Mustafa Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açarak seslendi: 'Barışa gel Miçotakis'
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'nın Syntagma Meydanı'ndaki Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açarak Yunanistan Başbakanı... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T14:31+0300
2022-06-25T14:31+0300
2022-06-25T14:31+0300
politika
mustafa sarıgül
kiryakos miçotakis
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Konuyla ilgili Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Mustafa Sarıgül, "Amerika'ya medet umma Türkiye'den dostluk ara" dedi.
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mustafa sarıgül, kiryakos miçotakis
Mustafa Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açarak seslendi: 'Barışa gel Miçotakis'
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'nın Syntagma Meydanı'ndaki Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslendi. Sarıgül, "Barışa gel Miçotakis" dedi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Mustafa Sarıgül, "Amerika'ya medet umma Türkiye'den dostluk ara" dedi.