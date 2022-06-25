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Mustafa Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açarak seslendi: 'Barışa gel Miçotakis'
Mustafa Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açarak seslendi: 'Barışa gel Miçotakis'
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'nın Syntagma Meydanı'ndaki Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açarak Yunanistan Başbakanı... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T14:31+0300
2022-06-25T14:31+0300
politika
mustafa sarıgül
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Konuyla ilgili Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Mustafa Sarıgül, "Amerika'ya medet umma Türkiye'den dostluk ara" dedi.
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Mustafa Sarıgül Atina'da Türk bayrağı açarak seslendi: 'Barışa gel Miçotakis'

14:31 25.06.2022
© Fotoğraf : Türkiye Değişim PartisiMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© Fotoğraf : Türkiye Değişim Partisi
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Atina'nın Syntagma Meydanı'ndaki Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açarak Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e seslendi. Sarıgül, "Barışa gel Miçotakis" dedi.
Konuyla ilgili Twitter hesabından da paylaşımda bulunan Mustafa Sarıgül, "Amerika'ya medet umma Türkiye'den dostluk ara" dedi.
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