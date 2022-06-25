https://tr.sputniknews.com/20220625/once-tekmeyle-alarmi-kontrol-etti-sonra-araci-caldi-1057923835.html
Önce tekmeyle alarmı kontrol etti, sonra aracı çaldı
Önce tekmeyle alarmı kontrol etti, sonra aracı çaldı
İstanbul'da kimliği belirsiz iki kişi, tekmeyle alarmını kontrol ettikleri aracı çaldı. Zanlıların otomobili çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T12:39+0300
2022-06-25T12:39+0300
2022-06-25T12:39+0300
yaşam
hırsız
istanbul
araç
araba
alarm
güvenlik
önlem
polis
tekme
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Olay, 24 Haziran 05.30 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece İnönü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi sokağa gelerek önce etrafı kontrol etti, şahıslardan biri araca tekme atarak araçta alarm olup olmadığına baktı. Araçta alarm olmadığını anlayan ve yüzünde maske olan iki şahıstan biri önden yürüyüp sokağı kontrol ederek giderken, diğer şahıs ise araca binerek gitti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.'Tekme atan alarm var mı yok mu diye kontrol etti'Sabah işe gitmek için aracına gelen Cengiz Altındal, aracın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarına bakan Altındal aracının iki kişi tarafından çalındığını gördü. Araç sahibi güvenlik kameralarıyla karakola giderek şahıslardan şikâyetçi oldu. Çalınan aracıyla ilgili konuşan Altındal, “Bende iki araç vardı. Biriyle işe gitmiştim, diğeri buradaydı. Sabah işten geldiğimde aracımın olmadığını fark ettim. O aracı ağabeyim kullanıyordu. Sonra ağabeyime araç nerede diye sordum. Ağabeyim de 'oraya bırakmıştım' dedi, ben de orada yok dedim. Aşağıda kamera var. Sonra çalındığını fark ettik. Kameradan baktık, 2 kişilerdi, yüzleri maskeliydi. Bir tanesi tekme attı, tekme atan kişi 3 kere tekme attı. Tekmeyi atan alarm var mı yok mu diye kontrol etti. Sonra arabaya bindi. Biri aşağı doğru yürüdü, diğeri de aracı alıp gitti. Biz şikayetçi olduk. Araç yaklaşık 70 bin lira değerinde” şeklinde konuştu. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
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hırsız, istanbul, araç, araba, alarm, güvenlik, önlem, polis, tekme, türkiye
Önce tekmeyle alarmı kontrol etti, sonra aracı çaldı
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İstanbul'da kimliği belirsiz iki kişi, tekmeyle alarmını kontrol ettikleri aracı çaldı. Zanlıların otomobili çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, 24 Haziran 05.30 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece İnönü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi sokağa gelerek önce etrafı kontrol etti, şahıslardan biri araca tekme atarak araçta alarm olup olmadığına baktı. Araçta alarm olmadığını anlayan ve yüzünde maske olan iki şahıstan biri önden yürüyüp sokağı kontrol ederek giderken, diğer şahıs ise araca binerek gitti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
'Tekme atan alarm var mı yok mu diye kontrol etti'
Sabah işe gitmek için aracına gelen Cengiz Altındal, aracın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarına bakan Altındal aracının iki kişi tarafından çalındığını gördü. Araç sahibi güvenlik kameralarıyla karakola giderek şahıslardan şikâyetçi oldu. Çalınan aracıyla ilgili konuşan Altındal, “Bende iki araç vardı. Biriyle işe gitmiştim, diğeri buradaydı. Sabah işten geldiğimde aracımın olmadığını fark ettim. O aracı ağabeyim kullanıyordu. Sonra ağabeyime araç nerede diye sordum. Ağabeyim de 'oraya bırakmıştım' dedi, ben de orada yok dedim. Aşağıda kamera var. Sonra çalındığını fark ettik. Kameradan baktık, 2 kişilerdi, yüzleri maskeliydi. Bir tanesi tekme attı, tekme atan kişi 3 kere tekme attı. Tekmeyi atan alarm var mı yok mu diye kontrol etti. Sonra arabaya bindi. Biri aşağı doğru yürüdü, diğeri de aracı alıp gitti. Biz şikayetçi olduk. Araç yaklaşık 70 bin lira değerinde” şeklinde konuştu. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.