https://tr.sputniknews.com/20220625/once-tekmeyle-alarmi-kontrol-etti-sonra-araci-caldi-1057923835.html

Önce tekmeyle alarmı kontrol etti, sonra aracı çaldı

Önce tekmeyle alarmı kontrol etti, sonra aracı çaldı

İstanbul'da kimliği belirsiz iki kişi, tekmeyle alarmını kontrol ettikleri aracı çaldı. Zanlıların otomobili çaldığı anlar güvenlik kameraları tarafından... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T12:39+0300

2022-06-25T12:39+0300

2022-06-25T12:39+0300

yaşam

hırsız

istanbul

araç

araba

alarm

güvenlik

önlem

polis

tekme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/19/1057923247_0:12:1723:981_1920x0_80_0_0_6007f7cb9d1fdb1ced0477e9a362ba2a.png

Olay, 24 Haziran 05.30 sıralarında İstanbul'un Küçükçekmece İnönü mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi sokağa gelerek önce etrafı kontrol etti, şahıslardan biri araca tekme atarak araçta alarm olup olmadığına baktı. Araçta alarm olmadığını anlayan ve yüzünde maske olan iki şahıstan biri önden yürüyüp sokağı kontrol ederek giderken, diğer şahıs ise araca binerek gitti. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.'Tekme atan alarm var mı yok mu diye kontrol etti'Sabah işe gitmek için aracına gelen Cengiz Altındal, aracın yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameralarına bakan Altındal aracının iki kişi tarafından çalındığını gördü. Araç sahibi güvenlik kameralarıyla karakola giderek şahıslardan şikâyetçi oldu. Çalınan aracıyla ilgili konuşan Altındal, “Bende iki araç vardı. Biriyle işe gitmiştim, diğeri buradaydı. Sabah işten geldiğimde aracımın olmadığını fark ettim. O aracı ağabeyim kullanıyordu. Sonra ağabeyime araç nerede diye sordum. Ağabeyim de 'oraya bırakmıştım' dedi, ben de orada yok dedim. Aşağıda kamera var. Sonra çalındığını fark ettik. Kameradan baktık, 2 kişilerdi, yüzleri maskeliydi. Bir tanesi tekme attı, tekme atan kişi 3 kere tekme attı. Tekmeyi atan alarm var mı yok mu diye kontrol etti. Sonra arabaya bindi. Biri aşağı doğru yürüdü, diğeri de aracı alıp gitti. Biz şikayetçi olduk. Araç yaklaşık 70 bin lira değerinde” şeklinde konuştu. Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hırsız, istanbul, araç, araba, alarm, güvenlik, önlem, polis, tekme, türkiye