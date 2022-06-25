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SON DAKİKA I Oslo'da gece kulübü açılışına silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
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Oslo'da gece kulübü açılışına silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
Oslo'da gece kulübü açılışına silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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norveç, oslo

Oslo'da gece kulübü açılışına silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı

03:10 25.06.2022
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Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
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