https://tr.sputniknews.com/20220625/osloda-gece-kulubu-acilisina-silahli-saldiri-2-olu-cok-sayida-yarali--1057915055.html
Oslo'da gece kulübü açılışına silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
Oslo'da gece kulübü açılışına silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T03:10+0300
2022-06-25T03:10+0300
2022-06-25T03:10+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
türkiye
norveç
oslo
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
norveç, oslo
Oslo'da gece kulübü açılışına silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Norveç'in başkenti Oslo'da bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.