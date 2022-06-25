https://tr.sputniknews.com/20220625/otelci-cifti-oldurenler-akrabalari-cikti-2ser-kez-kez-agirlastirilmis-muebbet-hapis-cezasi-aldilar-1057921526.html

Otelci çifti öldürenler akrabaları çıktı: 2'şer kez kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar

Otelci çifti öldürenler akrabaları çıktı: 2'şer kez kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldılar

Avcılar'da otel işletmeciliği yapan Esra ve Nuri Yıldız cinayetinde, Nuri Yıldız'ın yeğenleri olduğu ortaya çıkan şüpheliler hakkında, 2'şer kez... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T11:53+0300

2022-06-25T11:53+0300

2022-06-25T11:54+0300

yaşam

türkiye

otel

cinayet

müebbet hapis cezası

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İstanbul Avcılar'da Yıldız çiftini öldüren sanıklar hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda, 11 Ekim 2021 tarihinde bir otomobilin yandığı ihbarı yapıldı. Araç söndürüldükten sonra yapılan incelemede, koltukta kan izleri tespit edildi.Polis ekipleri, otomobilin sahibi Nuri Yıldız'ın evine gittiğinde, eşi Esra Yıldız'ı (38) boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu. Nuri Yıldız ise 14 Ekim 2021 tarihinde, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi, Gaziler Caddesi ile Vilda Sokak arasında bulunan boş bir arazide, kafasından tabancayla vurulmuş olarak bulundu.Şüphelilerin Esra Yıldız'ı boğazını keserek evinde, Nuri Yıldız'ı da kaçırarak, Beylikdüzü'nde tabancayla öldürdüğü, otomobilini de ateşe verdikleri belirlendi. Soruşturma sırasında incelenen güvenlik kamera görüntülerinde Esra Yıldız'ın öldürüldüğü gece evine gelen koyu renk şapkalı ve maskeli iki erkeğe kapıyı açtığı, bu kişilerin 10 dakika sonra binadan çıktıkları tespit edildi.Nuri Yıldız'ın ise, Beyoğlu'ndaki bir otelden tek başına ayrıldıktan sonra, bir parkın önünde dörtlüleri yanan bir otomobilin önünde durduğu, daha sonra Edirne yönüne gittiği belirlendi. Soruşturma dosyasında Nuri Yıldız'ın otomobili Bahçelievler, Köroğlu Sokak'ta görüntülenirken, aracın ön camının çatlak olduğu tespit edildi.7 şüpheli yakalandıNuri Yıldız'ın Beylikdüzü'nde cesedinin bulunduğu bölgede cinayette kullanılan 9 milimetre çapında tabanca da bulundu. Polis, Bahçelievler ve Esenler'deki iki adreste öldürülen çiftin yakını 4'ü kadın 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı otelci çift cinayetiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Nuri Yıldız'ın öz yeğenleri olan Aleyna (21), Mühyettin (36) ve Ferhat Yıldız (28) hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası istemiyle dava açtı.Kızının fotoğrafı ve elbisesini sahibi olduğu anaokulundaki odasına asan Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dalkılıç, "Onlar dışarıda nefes alırken, ben burada nefes alamıyorum. Ben 9 aydır yaşamıyorum, bir enkazım. Yavrumun katillerinin en ağır cezayı aldıkları anı görmek için yaşıyorum. Ceza almaları için elimden geleni yapacağım" dedi.Avukat Eren Serdar yaptığı açıklamada, savcılığın hazırladığı iddianamenin Küçükekmece Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini belirtti.Serdar, "Sanıklar, 'Kasten adam öldürmek' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'Mala zarar verme', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılanacak. Dosyada deliller sabit" dedi.

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türkiye, otel, cinayet, müebbet hapis cezası