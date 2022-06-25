https://tr.sputniknews.com/20220625/pansekten-turksekerin-seker-fiyati-duzenlemesine-iliskin-aciklama-1057929583.html

PANŞEK'ten, Türkşeker'in şeker fiyatı düzenlemesine ilişkin açıklama

PANŞEK'ten, Türkşeker'in şeker fiyatı düzenlemesine ilişkin açıklama

Pancar Şekeri Üreticileri Derneği (PANŞEK), Türkşeker'in şeker fiyatlarına yönelik düzenlemesini sadece ticari zaruret sonucu alınmış karar olarak değil... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T16:43+0300

2022-06-25T16:43+0300

2022-06-25T16:44+0300

şeker

türkiye

türkiye

türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)

hayat pahalılığı

fahiş fiyat

zam

fiyat artışı

pancar

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Pancar Şekeri Üreticileri Derneği'nden (PANŞEK) yapılan açıklamada, bir ürünün fiyatlanmasında ham madde, enerji, işçilik gibi girdi maliyetlerinin rol oynadığı ifade edilerek, Türkşeker'in, yaptığı zorunlu fiyat düzenlemesiyle, ürettiği şekerin fiyatını sınai maliyetine yaklaştırdığı anlatıldı.Söz konusu fiyat düzenlemesinin market raf fiyatlarına yansımasının beklenmediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, uzun süredir baskılanan şeker fiyatının baskılanmaya devam edilmesi durumunda, orta vadede pancar fiyatının da baskılanması gibi bir sonucun doğabileceğine işaret edildi.Bu durumun, şeker pancarı üreticisinin alternatif ürünlere yönelmesi gibi sektörün tümden durmasıyla sonuçlanabilecek bir süreci tetikleyebileceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle pancar şekeri üreticileri olarak, Türkşeker'in fiyat düzenlemesini sadece ticari zaruret sonucu alınmış karar olarak değil, tarımsal üretim dahil, sektördeki sürdürülebilirliği temin için alınmış bir önlem olarak değerlendiriyoruz" ifadesi kullanıldı.​​​​​​​

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