https://tr.sputniknews.com/20220625/pinar-gultekin-davasinda-gerekceli-karar-aciklandi-1057925580.html

Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı: 'Canavarca hisle hareket etmedi'

Pınar Gültekin davasında gerekçeli karar açıklandı: 'Canavarca hisle hareket etmedi'

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasında tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı. Sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezası... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T13:32+0300

2022-06-25T13:32+0300

2022-06-25T13:54+0300

pınar gültekin

politika

cemal metin avcı

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

iyi hal indirimi

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Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı davasında gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Cemal Metin Avcı’nın, Pınar Gültekin’i varilde yakmaya çalışmasının "canavarca hisle veya eziyet çektirme" amacıyla yapılmadığı ve yakma eyleminin delilleri yok etmek amacıyla gerçekleştirildiği savunuldu.Kararda ayrıca, Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı'ya şantaj yaptığı ve tehdit ettiği öne sürüldü. Mahkeme, TCK'nın 107 maddesinde düzenlenen 'şantaj suçunu' işaret etti. Cemal Metin Avcı'nın cinayeti Pınar Gültekin'in haksız davranışlarından duyduğu öfke ile işlediği savunuldu. Öte yandan, haksız tahrik hükümlerinin uygulanma şartlarının tamamının gerçekleştiği ve "kuşkuya yer olmadığı" ifade edildi.Kararın gerekçesinde şöyle denildi:"Böylelikle tanık Ceren'in aşamalarda alınan yeminli beyanları, maktulün kız kardeşi Sibel Gültekin'in mahkememizce hükme esas alınan Ula İlçe Jandarma Komutanlığında alınan beyanı, taraflar arasında para yatırma tarihleri dışında hiçbir görüşme bulunmadığı ve maktulün hesabına kartsız para yatırma işlemlerinin sanık tarafından gerçekleştirildiği hususlar hep birlikte değerlendirildiğinde; maktulün sanık Cemal Metin'i aralarındaki evlilik dışı ilişkiyi eşine ve çevresine söyleyeceğinden bahisle tehdit ederek sanık Cemal Metin'den menfaat temin ettiği, maktulün söz konusu eylemlerinin öğretide ve yargısal içtihatlarda açıklama tehdidi ile menfaat temini olarak tanımlanan TCK'nın 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçunu oluşturduğu, TCK'nın 107. maddesinde düzenlenen ve konusu suç oluşturan fiillerin ise haksız bir davranış olduğunun izahtan vareste olduğu, sanık Cemal Metin'in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında mahkememiz yargılamasına konu somut olayda TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiğinin kuşkuya yer vermeyecek şekilde sabit olduğu gözetilerek mahkemece sanık hakkında verilen cezada TCK'nın 29. maddesi uyarınca indirim yapılmıştır."Sanık hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet cezası 'haksız tahrik indirimi' ile 23 yıla düşürülmüştü. Karar kesinleşirse sanık Cemal Metin Avcı sadece 14.5 yıl hapis yatıp çıkacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de kayboldu. Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti.

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pınar gültekin, cemal metin avcı, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, iyi hal indirimi