https://tr.sputniknews.com/20220625/pinokyo-macron-grafitisi-kaldirildi-1057913310.html

'Pinokyo Macron' grafitisi kaldırıldı

'Pinokyo Macron' grafitisi kaldırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Yahudi asıllı ekonomist Jacques Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkiler üzerine... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T01:42+0300

2022-06-25T01:42+0300

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dünya

emmanuel macron

fransa

grafiti

avignon

çizim

yahudi

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Fransa basınının haberine göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde bir binanın duvarına Lekto lakaplı grafiti sanatçısının çizdiği 'Pinokyo Macron' grafitisi tartışma konusu oldu.Macron'un, Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkilerin ardından Vaucluse Valiliği'nin talebi üzerine kaldırıldı. Fransa'da bir dernek ve Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), grafitinin 'Yahudi düşmanlığı' olduğu gerekçesiyle silinmesini istemişti. Sosyal medyada birçok kullanıcı grafitiye aynı nedenle tepki göstermişti.Dün, Avignon Belediyesinin yanı sıra Avignon ve civar kentleri kapsayan 'Büyük Avignon Toplumu', ifade özgürlüğü gerekçesiyle grafitiyi silmeyi reddetmişti. Macron'a yakınlığıyla bilinen Attali, aralarında Francois Mitterand'ın da bulunduğu birçok eski Fransa cumhurbaşkanının danışmanlığını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220623/macronun-ittifaki-salt-cogunlugu-kaybetti-fransiz-halki-abd-gudumlu-siyasete-tepki-gosterdi-1057841799.html

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emmanuel macron, fransa, grafiti, avignon, çizim, yahudi