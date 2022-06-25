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https://tr.sputniknews.com/20220625/pinokyo-macron-grafitisi-kaldirildi-1057913310.html
'Pinokyo Macron' grafitisi kaldırıldı
'Pinokyo Macron' grafitisi kaldırıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Yahudi asıllı ekonomist Jacques Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkiler üzerine... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T01:42+0300
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dünya
emmanuel macron
fransa
grafiti
avignon
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yahudi
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Fransa basınının haberine göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde bir binanın duvarına Lekto lakaplı grafiti sanatçısının çizdiği 'Pinokyo Macron' grafitisi tartışma konusu oldu.Macron'un, Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkilerin ardından Vaucluse Valiliği'nin talebi üzerine kaldırıldı. Fransa'da bir dernek ve Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), grafitinin 'Yahudi düşmanlığı' olduğu gerekçesiyle silinmesini istemişti. Sosyal medyada birçok kullanıcı grafitiye aynı nedenle tepki göstermişti.Dün, Avignon Belediyesinin yanı sıra Avignon ve civar kentleri kapsayan 'Büyük Avignon Toplumu', ifade özgürlüğü gerekçesiyle grafitiyi silmeyi reddetmişti. Macron'a yakınlığıyla bilinen Attali, aralarında Francois Mitterand'ın da bulunduğu birçok eski Fransa cumhurbaşkanının danışmanlığını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220623/macronun-ittifaki-salt-cogunlugu-kaybetti-fransiz-halki-abd-gudumlu-siyasete-tepki-gosterdi-1057841799.html
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emmanuel macron, fransa, grafiti, avignon, çizim, yahudi

'Pinokyo Macron' grafitisi kaldırıldı

01:42 25.06.2022 (güncellendi: 01:43 25.06.2022)
© AAFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Yahudi asıllı ekonomist Jacques Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Yahudi asıllı ekonomist Jacques Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkiler üzerine kaldırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Yahudi asıllı ekonomist Jacques Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkiler üzerine kaldırıldı.
Fransa basınının haberine göre, ülkenin güneyindeki Avignon kentinde bir binanın duvarına Lekto lakaplı grafiti sanatçısının çizdiği 'Pinokyo Macron' grafitisi tartışma konusu oldu.
Macron'un, Attali'nin elinde Pinokyo kukla olarak resmedildiği grafiti gelen tepkilerin ardından Vaucluse Valiliği'nin talebi üzerine kaldırıldı.
Fransa'da bir dernek ve Amerikan Yahudi Komitesi (AJC), grafitinin 'Yahudi düşmanlığı' olduğu gerekçesiyle silinmesini istemişti. Sosyal medyada birçok kullanıcı grafitiye aynı nedenle tepki göstermişti.
Dün, Avignon Belediyesinin yanı sıra Avignon ve civar kentleri kapsayan 'Büyük Avignon Toplumu', ifade özgürlüğü gerekçesiyle grafitiyi silmeyi reddetmişti.
Macron'a yakınlığıyla bilinen Attali, aralarında Francois Mitterand'ın da bulunduğu birçok eski Fransa cumhurbaşkanının danışmanlığını yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
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Macron’un ittifakı salt çoğunluğu kaybetti: 'Fransız halkı, ABD güdümlü siyasete tepki gösterdi’
23 Haziran , 19:37
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