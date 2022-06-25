https://tr.sputniknews.com/20220625/putin-kgao-ulkelerinin-guvenligine-dikkat-edilmesi-gerekiyor-1057936190.html
Putin: KGAÖ ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerekiyor
Putin: KGAÖ ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerekiyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, Birlik Devleti ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T19:15+0300
2022-06-25T19:15+0300
2022-06-25T19:15+0300
dünya
vladimir putin
kgaö
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya’nın St. Peterburg kentinde bir araya geldi.Putin, iki ülkenin genelkurmay başkanlarına ve savunma bakanlıklarına Birlik Devleti'nin güvenliğini sağlamakla ilgili tüm ayrıntıları incelemeleri talimatı verilmesini önerdi.Birlik Devleti ve KGAÖ ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Rus lider, “İki ülkenin genelkurmay başkanlarına ve savunma bakanlıklarına Birlik Devletinin güvenliğini sağlamakla ilgili tüm ayrıntıları incelemeleri talimatının verilmesini öneriyorum” dedi.
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vladimir putin, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
Putin: KGAÖ ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerekiyor
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Birlik Devleti ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya’nın St. Peterburg kentinde bir araya geldi.
Putin, iki ülkenin genelkurmay başkanlarına ve savunma bakanlıklarına Birlik Devleti'nin güvenliğini sağlamakla ilgili tüm ayrıntıları incelemeleri talimatı verilmesini önerdi.
Birlik Devleti ve KGAÖ ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Rus lider, “İki ülkenin genelkurmay başkanlarına ve savunma bakanlıklarına Birlik Devletinin güvenliğini sağlamakla ilgili tüm ayrıntıları incelemeleri talimatının verilmesini öneriyorum” dedi.