https://tr.sputniknews.com/20220625/putin-kgao-ulkelerinin-guvenligine-dikkat-edilmesi-gerekiyor-1057936190.html

Putin: KGAÖ ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerekiyor

Putin: KGAÖ ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Birlik Devleti ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T19:15+0300

2022-06-25T19:15+0300

2022-06-25T19:15+0300

dünya

vladimir putin

kgaö

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belaruslu mevkidaşı Aleksandr Lukaşenko ile Rusya’nın St. Peterburg kentinde bir araya geldi.Putin, iki ülkenin genelkurmay başkanlarına ve savunma bakanlıklarına Birlik Devleti'nin güvenliğini sağlamakla ilgili tüm ayrıntıları incelemeleri talimatı verilmesini önerdi.Birlik Devleti ve KGAÖ ülkelerinin güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Rus lider, “İki ülkenin genelkurmay başkanlarına ve savunma bakanlıklarına Birlik Devletinin güvenliğini sağlamakla ilgili tüm ayrıntıları incelemeleri talimatının verilmesini öneriyorum” dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, kgaö, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)