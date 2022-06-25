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https://tr.sputniknews.com/20220625/roscosmos-isletmeleri-sarmat-fuzelerinin-seri-uretimine-basladi-1057929361.html
Roscosmos işletmeleri Sarmat füzelerinin seri üretimine başladı
Roscosmos işletmeleri Sarmat füzelerinin seri üretimine başladı
Rusya federal uzay ajansı Roscosmos Başkanı Rogozin, ajans bünyesindeki işletmelerin Sarmat balistik füzelerinin seri üretimine başladığını, ilk alayın bu... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T16:08+0300
2022-06-25T16:08+0300
savunma
roscosmos
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Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde ajans bünyesindeki işletmelerin Sarmat füzelerinin seri üretimine başladığını, ilk alayın bu yılın sonuna kadar Krasnoyarsk Bölgesi'nin Ujur kentinde muharebe nöbetine başlayacağını söyledi.Rogozin, “Seri füzelerin üretimine başlamış bulunuyoruz. İlk alayın yılsonuna kadar Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki Ujur’da muharebe nöbetine başlayacağını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz” diye konuştu.Roscosmos Başkanı, şu anda ürünün ikinci uçuş testine hazırlık çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sarmat sistemlerinin yılsonuna kadar muharebe nöbetine başlayacağını duyurmuştu.Geliştirilen yeni füze, şu anda ordunun envanterinde bulunan Voyevoda füzelerinin yerine geçecek.
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roscosmos, sarmat, füze

Roscosmos işletmeleri Sarmat füzelerinin seri üretimine başladı

16:08 25.06.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ / Fotoğraf bankasına girSarmat
Sarmat - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
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Rusya federal uzay ajansı Roscosmos Başkanı Rogozin, ajans bünyesindeki işletmelerin Sarmat balistik füzelerinin seri üretimine başladığını, ilk alayın bu yılın sonuna kadar Krasnoyarsk Bölgesi'nde muharebe nöbetine başlayacağını belirtti.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde ajans bünyesindeki işletmelerin Sarmat füzelerinin seri üretimine başladığını, ilk alayın bu yılın sonuna kadar Krasnoyarsk Bölgesi'nin Ujur kentinde muharebe nöbetine başlayacağını söyledi.
Rogozin, “Seri füzelerin üretimine başlamış bulunuyoruz. İlk alayın yılsonuna kadar Krasnoyarsk Bölgesi'ndeki Ujur’da muharebe nöbetine başlayacağını göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz” diye konuştu.
Roscosmos Başkanı, şu anda ürünün ikinci uçuş testine hazırlık çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sarmat sistemlerinin yılsonuna kadar muharebe nöbetine başlayacağını duyurmuştu.
Geliştirilen yeni füze, şu anda ordunun envanterinde bulunan Voyevoda füzelerinin yerine geçecek.
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