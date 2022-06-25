https://tr.sputniknews.com/20220625/rusya-operasyon-kapsaminda-yaklasik-80-polonyali-parali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1057924126.html

Rusya: Operasyon kapsamında yaklaşık 80 Polonyalı paralı asker etkisiz hale getirildi

Rusya: Operasyon kapsamında yaklaşık 80 Polonyalı paralı asker etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin yüksek hassasiyetli silahlarla Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yaklaşık 80... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T12:43+0300

2022-06-25T12:43+0300

2022-06-25T12:55+0300

ukrayna krizi

konaşenkov

igor konaşenkov

donetsk

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Bu sabahki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktaran Konaşenkov, DHC’nin Konstantinovka yerleşiminde Mageteks Çinko Fabrikası sahasında yaklaşık 80 Polonyaşı paralı askerin, 20 zırhlı aracın ve 8 adet BM-21 Grad çok namlulu roketatar sisteminin yüksek hassasiyetli silahlarla imha edildiğini söyledi.Konaşenkov ayrıca Nikolayev bölgesinde bir günde 300’ün üzerinde Ukraynalı asker ve paralı askerin, 35 adet ağır silahın etkisiz hale getirildiğini ifade etti.Ukrayna 64. Bölgesel Savunma Taburu, Lvov’dan Donbass'a gitmeyi reddettiUkrayna ordusunun ve bölgesel savunma birliklerinin görevlerini yerine getirmeyi reddetmeye devam ettiğine dikkat çeken Konaşenkov, “Lvov’da bulunan 103. Bölgesel Savunma Tugayının 64. Taburunun personeli, eğitimsiz personel alımı ve ağır silahların bulunmaması nedeniyle Donbass'taki çatışma bölgesine gitmeyi reddetti” ifadelerini kullandı.‘780’nin üzerinde Ukraynalı aşırı milliyetçi etkisiz hale getirildi’Rus askeri hava araçlarının, füze ve topçu kuvvetleri ile birlikte Ukrayna'daki operasyon sırasında 780'den fazla aşırı milliyetçiyi etkisiz hale getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Hava, füze ve topçu saldırıları sonucunda 780'in üzerinde aşırı milliyetçi, 8 tank ve diğer zırhlı muharebe aracı, 3 adet Uragan çok namlulu roketatar sistemi, 10 sahra ve havan topu, 13 özel araç imha edildi” vurgusu yapıldı.

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konaşenkov, igor konaşenkov, donetsk