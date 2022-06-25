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Şeker fiyatlarına zam
Şeker fiyatlarına zam
Türk Şeker'in Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekerlere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam yaptığı öğrenildi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T07:15+0300
2022-06-25T07:15+0300
ekonomi
şeker
türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)
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Türk Şeker'den yapılan açıklamaya göre, kristal şekerin fabrika satış fiyatına 27 Haziran itibariyle zam geldi. 50 kg. şekerin fiyatı Tarım Kredi vb. marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı.
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şeker, türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)

Şeker fiyatlarına zam

07:15 25.06.2022
© AAŞeker
Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
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Türk Şeker'in Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekerlere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam yaptığı öğrenildi.
Türk Şeker'den yapılan açıklamaya göre, kristal şekerin fabrika satış fiyatına 27 Haziran itibariyle zam geldi.
50 kg. şekerin fiyatı Tarım Kredi vb. marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı.
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