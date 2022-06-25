https://tr.sputniknews.com/20220625/seker-fiyatlarina-zam-1057916251.html

Şeker fiyatlarına zam

Şeker fiyatlarına zam

Türk Şeker'in Tarım Kredi ve bazı marketlere ucuza sattığı şekerlere yüzde 67, diğerlerine yüzde 37 zam yaptığı öğrenildi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T07:15+0300

2022-06-25T07:15+0300

2022-06-25T07:15+0300

ekonomi

şeker

türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)

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Türk Şeker'den yapılan açıklamaya göre, kristal şekerin fabrika satış fiyatına 27 Haziran itibariyle zam geldi. 50 kg. şekerin fiyatı Tarım Kredi vb. marketlere 390 TL’den 650 TL’ye, diğerleri için 550 TL’den 750 TL’ye çıktı.

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şeker, türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)