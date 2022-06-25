https://tr.sputniknews.com/20220625/tarim-bakani-kirisci-sogutma-calismalari-gun-boyu-surecek-1057919441.html

Bakan Kirişçi: Marmaris yangını tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürecek

Bakan Kirişçi: Marmaris yangını tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürecek

Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te orman yangınındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunuyor 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T10:46+0300

2022-06-25T10:46+0300

2022-06-25T11:10+0300

türkiye

türkiye

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'nin açıklamaları şöyle: *Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışması gün boyu sürecek.*Türkiye'de çıkan 100 orman yangınından 88'i insan kaynaklı. Bu dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kasti olabilir. Tüm milletimize sesleniyorum. Lütfen çok dikkatli olalım* Yangınla ilgili en büyük tesellimiz can kaybının olmaması* Geçtiğimiz yıla göre helikopter, uçak ve İHA sayımız, hiç kimsenin tahayyül edemediği şekilde artırılmıştır* Yanan alanlarda istismara izin vermeyeceğiz.İçişleri Bakanı Soylu ise şöyle konuştu: * Sivilleri hiçbir şekilde yangın alanına sokmadık ve bundan sonra da sokmayacağız. Çalışmaları profesyonel ekip yürüttü.* Zamanında müdahale edilmese çok riskli bir yangındı. Dünya standartlarının üzerinde bir hızla müdahale edildi.* Üç koyun gütmekten aciz insanlar bugün Türkiye'de siyasi muhalefeti kıymetsiz hale getirmişlerdir. Türkiye'de muhalefet böyle mi yapılmalı. Siyaset çok kıymetli bir şeydir ama niteliksiz adamların elinde siyaset çok kıymetsiz bir hale dönmektedir.

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