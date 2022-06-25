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SON DAKİKA | Bakan Kirişçi: Marmaris'teki yangın tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürecek
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Bakan Kirişçi: Marmaris yangını tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürecek
Bakan Kirişçi: Marmaris yangını tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürecek
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te orman yangınındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunuyor 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'nin açıklamaları şöyle: *Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışması gün boyu sürecek.*Türkiye'de çıkan 100 orman yangınından 88'i insan kaynaklı. Bu dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kasti olabilir. Tüm milletimize sesleniyorum. Lütfen çok dikkatli olalım* Yangınla ilgili en büyük tesellimiz can kaybının olmaması* Geçtiğimiz yıla göre helikopter, uçak ve İHA sayımız, hiç kimsenin tahayyül edemediği şekilde artırılmıştır* Yanan alanlarda istismara izin vermeyeceğiz.İçişleri Bakanı Soylu ise şöyle konuştu: * Sivilleri hiçbir şekilde yangın alanına sokmadık ve bundan sonra da sokmayacağız. Çalışmaları profesyonel ekip yürüttü.* Zamanında müdahale edilmese çok riskli bir yangındı. Dünya standartlarının üzerinde bir hızla müdahale edildi.* Üç koyun gütmekten aciz insanlar bugün Türkiye'de siyasi muhalefeti kıymetsiz hale getirmişlerdir. Türkiye'de muhalefet böyle mi yapılmalı. Siyaset çok kıymetli bir şeydir ama niteliksiz adamların elinde siyaset çok kıymetsiz bir hale dönmektedir.
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Bakan Kirişçi: Marmaris yangını tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürecek

10:46 25.06.2022 (güncellendi: 11:10 25.06.2022)
© AAMarmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor
Marmaris'teki orman yangınına müdahale sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile İçişleri Bakanı Soylu, Marmaris'te orman yangınındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulunuyor
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi'nin açıklamaları şöyle:
*Marmaris'teki orman yangını tamamen kontrol altına alındı, soğutma çalışması gün boyu sürecek.
*Türkiye'de çıkan 100 orman yangınından 88'i insan kaynaklı. Bu dikkatsizlik, tedbirsizlik ve kasti olabilir. Tüm milletimize sesleniyorum. Lütfen çok dikkatli olalım
* Yangınla ilgili en büyük tesellimiz can kaybının olmaması
* Geçtiğimiz yıla göre helikopter, uçak ve İHA sayımız, hiç kimsenin tahayyül edemediği şekilde artırılmıştır
* Yanan alanlarda istismara izin vermeyeceğiz.
İçişleri Bakanı Soylu ise şöyle konuştu:
* Sivilleri hiçbir şekilde yangın alanına sokmadık ve bundan sonra da sokmayacağız. Çalışmaları profesyonel ekip yürüttü.
* Zamanında müdahale edilmese çok riskli bir yangındı. Dünya standartlarının üzerinde bir hızla müdahale edildi.
* Üç koyun gütmekten aciz insanlar bugün Türkiye'de siyasi muhalefeti kıymetsiz hale getirmişlerdir. Türkiye'de muhalefet böyle mi yapılmalı. Siyaset çok kıymetli bir şeydir ama niteliksiz adamların elinde siyaset çok kıymetsiz bir hale dönmektedir.
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