https://tr.sputniknews.com/20220625/tcg-anadoluda-deniz-kabul-testlerine-baslandi-1057929165.html

TCG Anadolu'da deniz kabul testlerine başlandı

TCG Anadolu'da deniz kabul testlerine başlandı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu için deniz kabul testlerine başlandığını duyurdu. 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T15:45+0300

2022-06-25T15:45+0300

2022-06-25T15:45+0300

savunma

gemi

deniz kuvvetleri

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Demir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan proje kapsamında İstanbul'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu'ya ilişkin son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.Paylaşımında projede artık "geri sayıma geçildiğini" ifade eden Demir, "Anadolu gemimizde projenin son aşaması olan deniz kabul testlerine başladık ve çeşitli sistemler için testler icra ediyoruz. Doğrulama ve sertifikasyon faaliyetlerinden sonra envantere alacağımız Anadolu'yla denizlerdeki gücümüze güç katacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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gemi, deniz kuvvetleri