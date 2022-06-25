https://tr.sputniknews.com/20220625/tekirdagda-cumhurbaskanina-kufur-eden-kardesler-tekme-tokat-dovuldu-1057939248.html
Tekirdağ'da Cumhurbaşkanına küfür eden kardeşler, tekme tokat dövüldü
Tekirdağ'da Cumhurbaşkanına küfür eden kardeşler, tekme tokat dövüldü
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki kardeşten birisi sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T21:04+0300
2022-06-25T21:04+0300
2022-06-25T21:04+0300
türkiye
küfür etmek
recep tayyip erdoğan
tekirdağ
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Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı’nda park halindeki motordan inen B.T. ile kardeşi D.T. tartışmaya başladı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre alkollü oldukları iddia edilen kardeşlerden biri sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’a, devlete ve Kapaklı halkına küfür ederek motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Motosiklete bindikten hemen sonra çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine kardeşlerden birisi motordan inerek cadde üstündeki esnafa saldırmaya başladı. Çileden çıkan vatandaşlar, çevreye küfürler ve hakaretler savuran kardeşleri sokak ortasında döverek linç etmeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iki kişiyi linç edilmekten kurtararak Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Gözaltına alınan her iki kardeşe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’a ve devlete hakaretten ve toplumun huzurunu bozmaktan soruşturma açıldı.
türkiye
tekirdağ
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küfür etmek, recep tayyip erdoğan, tekirdağ
Tekirdağ'da Cumhurbaşkanına küfür eden kardeşler, tekme tokat dövüldü
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki kardeşten birisi sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, devlete ve Kapaklı halkına küfür ettiği için çevredekiler tarafından dövüldü.
Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı’nda park halindeki motordan inen B.T. ile kardeşi D.T. tartışmaya başladı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre alkollü oldukları iddia edilen kardeşlerden biri sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’a, devlete ve Kapaklı halkına küfür ederek motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.
Motosiklete bindikten hemen sonra çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine kardeşlerden birisi motordan inerek cadde üstündeki esnafa saldırmaya başladı.
Çileden çıkan vatandaşlar, çevreye küfürler ve hakaretler savuran kardeşleri sokak ortasında döverek linç etmeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, iki kişiyi linç edilmekten kurtararak Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Gözaltına alınan her iki kardeşe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’a ve devlete hakaretten ve toplumun huzurunu bozmaktan soruşturma açıldı.