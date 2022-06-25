https://tr.sputniknews.com/20220625/tekirdagda-cumhurbaskanina-kufur-eden-kardesler-tekme-tokat-dovuldu-1057939248.html

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanına küfür eden kardeşler, tekme tokat dövüldü

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanına küfür eden kardeşler, tekme tokat dövüldü

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki kardeşten birisi sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T21:04+0300

2022-06-25T21:04+0300

2022-06-25T21:04+0300

türkiye

küfür etmek

recep tayyip erdoğan

tekirdağ

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Kapaklı ilçesi Pınar Bulvarı’nda park halindeki motordan inen B.T. ile kardeşi D.T. tartışmaya başladı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre alkollü oldukları iddia edilen kardeşlerden biri sokak ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’a, devlete ve Kapaklı halkına küfür ederek motosikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Motosiklete bindikten hemen sonra çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine kardeşlerden birisi motordan inerek cadde üstündeki esnafa saldırmaya başladı. Çileden çıkan vatandaşlar, çevreye küfürler ve hakaretler savuran kardeşleri sokak ortasında döverek linç etmeye çalıştı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iki kişiyi linç edilmekten kurtararak Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Gözaltına alınan her iki kardeşe Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan’a ve devlete hakaretten ve toplumun huzurunu bozmaktan soruşturma açıldı.

türkiye

tekirdağ

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küfür etmek, recep tayyip erdoğan, tekirdağ