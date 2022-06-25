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Tekirdağ'da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
Tekirdağ'da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı polis havaya uyarı ateşi açarak önledi. Arbede sırasında 2 polis memuru beyzbol sopası... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T06:45+0300
2022-06-25T06:45+0300
türkiye
tekirdağ
silahlı kavga
polis
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Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.Olay, Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.İki grup arasında çıkan kavga, Kumyol Caddesindeki belediye binasını arkasına kadar sürdü. Kavgada, iki taraf tabanca, bıçak, sopa ve taşlarla birbirlerine saldırırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis, 2 grup arasında yaşanan çatışmayı önlemek için havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru beyzbol sopası darbesi ile yaralandı.
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tekirdağ
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tekirdağ, silahlı kavga, polis

Tekirdağ'da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı

06:45 25.06.2022
© DHATekirdağ'da silahlı kavga
Tekirdağ'da silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© DHA
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı polis havaya uyarı ateşi açarak önledi. Arbede sırasında 2 polis memuru beyzbol sopası darbesi ile yaralanırken toplamda 10 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.
İki grup arasında çıkan kavga, Kumyol Caddesindeki belediye binasını arkasına kadar sürdü. Kavgada, iki taraf tabanca, bıçak, sopa ve taşlarla birbirlerine saldırırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, 2 grup arasında yaşanan çatışmayı önlemek için havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru beyzbol sopası darbesi ile yaralandı.
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