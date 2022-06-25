https://tr.sputniknews.com/20220625/tekirdagda-silahli-kavga-2si-polis-10-yarali-1057916157.html

Tekirdağ'da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı

Tekirdağ'da silahlı kavga: 2’si polis 10 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı polis havaya uyarı ateşi açarak önledi. Arbede sırasında 2 polis memuru beyzbol sopası... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-25T06:45+0300

2022-06-25T06:45+0300

2022-06-25T06:45+0300

türkiye

tekirdağ

silahlı kavga

polis

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Tekirdağ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 10 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.Olay, Şeyhsinan Mahallesi Çukurçeşme Sokak üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi.İki grup arasında çıkan kavga, Kumyol Caddesindeki belediye binasını arkasına kadar sürdü. Kavgada, iki taraf tabanca, bıçak, sopa ve taşlarla birbirlerine saldırırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Polis, 2 grup arasında yaşanan çatışmayı önlemek için havaya uyarı ateşi açtı. Yaşanan arbede sırasında 2 polis memuru beyzbol sopası darbesi ile yaralandı.

türkiye

tekirdağ

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tekirdağ, silahlı kavga, polis